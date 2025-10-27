水野美紀、「レア度MAX」な“ママ友”との2ショット「話してるのも見たい」「レアすぎる！おふた方とも綺麗」
俳優の水野美紀と新川優愛が26日、出演するカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）の公式SNSに登場。“レア”な2ショットが公開された。
【写真】「レア度MAX」な“ママ友”新川優愛と仲良し2ショットの水野美紀
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（JO1・白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（元日向坂46・齊藤京子）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。新川はレイコが潜入したママ友グループの“ボス”新堂沙織を演じる。
SNSの投稿では「レア度MAX 本編では絶対に見られない玲子と沙織の貴重なショット 実はこの2人、撮影中のお喋りも弾んでます…笑」とのコメントとともに、2人が腕を組み笑顔を見せる“仲良し”2ショットが公開された。
この投稿にファンや視聴者からは「やばい！私得！話してるのも見たい ありがとうございます」「美人お二人さん」「レアすぎる！おふた方とも綺麗 尊いです」などの声が寄せられている。
