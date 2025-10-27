サッカーの明治安田J2リーグモンテディオ山形は、6日、大宮と対戦し、2点を先行しながらも試合終了間際に追い付かれ、痛恨の引き分けに。この結果、今シーズンのJ1昇格とJ3降格の可能性がなくなり、J2残留が決まりました。



リーグ13位のモンテディオは、ホームでJ1昇格プレーオフ圏内の5位につける大宮と対戦しました。

試合は前半34分。気田のゴールでモンテディオが先制します。

さらに、後半30分。途中出場の堀金がヘディングで追加点。リードを広げます。

しかし、モンテディオは、後半44分に得点を許すと、後半追加タイムに同点ゴールを決められ、2対2で引き分けました。

この結果、残り4試合で全勝してもプレーオフ進出圏内の6位のチームに勝ち点で上回ることができず、今シーズンのJ1昇格はなくなりました。また、J3降格もなくなり、J2残留が決まりました。



横内昭展監督「最後2失点して勝ち点3がするりと抜けてしまった思いはあるが、私がこの試合を勝ちにもっていけなかったことにすべて責任がある」

気田亮真選手「最後追い付かれたり3点目を取れなかったりしたところに甘さがまだまだある。昇格がなくなっても未来につながるプレーをしたい」



モンテディオの通算成績は、12勝7分け15敗で順位は12位です。

