１０月に行われた多摩川ボートのＧ１・開設７１周年記念ウェイキーカップで優勝した菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝がチルト３の伸び仕様に仕上げた６３号機。この節は直前に菅がディズニーランドに行ってビッグサンダーマウンテンに乗り楽しかったこともあって６３号機は『スガサンドーマウンテン』と命名。抜群の伸びと、チルト３とは思えないターン回りに仕上げて、節間のコメントでも「夢と魔法にあふれた足」と話してくれた。

その『スガサンドーマウンテン』を次節の一般戦で引き当てたのが益田啓司（４６）＝福岡・８８期・Ａ２＝で前検日には「今期最後の節だし、このままで冒険しようかな。行けるところまで行きたい」とチルト３の伸びに好感触。初日には「今節は腹をくくってこのまま行ってみる」と、この調整を引き継ぐと明言。フライング（Ｆ）持ちでＳこそ行けなかったが、節間２勝を挙げ、７回の２連対で優出（結果は５着）と魅力を引き出していた。節間も「伸びはもちろんいいんだけど、３度とは思えないターンをしてくれる『自在な３度』だね」と驚いていた。

益田が節間引き継いだ『スガサンドーマウンテン』を次節の一般戦に引き当てたのが谷口丞（２２）＝滋賀・１３４期・Ｂ１＝だった。前検日には「チルトもペラもそのまま。伸びはエグイです。乗れへんって感じでもないので、このまま行きます」と初めてのチルト３仕様でのレースを決意。節間も「伸びは抜群。ターン回りも３度と思えないくらい回ってくれる。益田さんが言っていた『自在な３度』の意味分かります」と谷口も『スガサンドーマウンテン』の魅力にハマっていた。８月のびわこでＦを切っているのもあってＳは行けない状態だったが「全速で行ければすごく楽しいんでしょうね、これ」と悔やんでいた。谷口も前半はＳに戸惑っていたが、４日目と最終日には、大外からまくって２勝を挙げた。

引き継いだ２人とも「こんなに伸びるのに、ターンもできるなんてすごい！」と驚いていた。次節は「レディースＶＳルーキーズバトル」が開催される。もちろんこの『スガサンドーマウンテン』も出てくるのは間違いない。誰が引き当てるのかも楽しみではあるが、まずはこの『自在な３度』をそのまま乗って欲しいし、魅力にハマって節間引き継いでもらいたいと願っています。（東京ボート担当・三好信也）