＜D.LEAGUE25−26 ROUND.1 BLOCK HYPE＞◇10月25日◇東京・青海 TOYOTAアリーナ東京

プロダンス「D.LEAGUE」の6シーズン目が、大きく変わって開幕した。

【会場が大きくなった】レギュラー会場だった東京ガーデンから約2キロ離れたTOYOTAアリーナ東京に。Bリーグ・アルバルク東京の本拠地で、10月3日に開場したばかりで、バスケットボールなら1万席、Dリーグはステージ設営の関係で6500人を収容する。

これまでより2000席ほど増えたためか、初日は客入れが混乱。20分以上遅れて開演となった。時間に正確なのがDリーグなのに、その伝説が崩れた。

【いいにおい…】待っている間、無性に気になったのが、においだ。通路と客席を仕切っているのが、暗幕1枚の場所があるから、スナックコーナーの唐揚げやポテトフライ、チュロスのにおいが漂ってくる。甘くてしょっぱい、みんなが大好きなにおいだからおなかがすいてくる。終演後は、居酒屋で唐揚げだ！ と心に決めたが、終演後の会場周辺はお台場まで足を伸ばさないと飲食店はないし、数は少ないし、遅くまでやってないし、帰れなくなる。

【過去最大の16チームに】冒頭16チームが入場した。LDH SCREAMTとM＆Asouken

QUANTSが加わった。そこで、16チームをBLOCK HYPEとBLOCK VIBEに分け、それぞれ1日ずつリーグ戦を行う1ラウンド2日間開催に変更。初日はBLOCK HYPEが4試合行い、それをBLOCK VIBEがステージ両サイドに分かれて、ダンサーが観戦するスタイルに。

よって、各チーム7戦とサイファーラウンドのポイントで順位を争い、上位3チームずつがChampionshipに進出する。

【採点方法がパーセンテージの争いに】これまで獲得項目数で争われた採点が、「獲得割合」に。下記の6つの審査項目を通じて、合計100パーセントのうち、より多くのシェア率を獲得したチームが勝利する。

また、オーディエンスの持ち点が50パーセントあり、専門家によるジャッジと同比率となり、それだけ「民意」が反映するスタイルになった。

◆テクニック（ダンステクニックを総合的に評価）12.5パーセント

◆コレオグラフィー（振り付け、構成、演出）12.5パーセント

◆シンクロパフォーマンス（8人のダンサー全員の動作の一致）12.5パーセント

◆エースパフォーマンス（会場で観戦中のオーディエンスの評価。アプリを利用）25パーセント

◆配信ジャッジ（配信で観戦しているオーディエンスによる評価。アプリを利用）25パーセント

【改変の肝になるはずが、大混乱と危機管理】初日の1st MATCHはCyberAgent Legit vs List::X。いざ、採点となった時に、システムがダウン。会場のオーディエンス評価が即座に集計ができなくなった。MCのケリー隆介が「アナログ的にやらせてもらいます」と説明を開始した。

なんと、あらかじめ観客に配付されていたパンフレットの巻末に、青く塗られたページと、赤く塗られたページがあった。勝ったと思う方の色のページを広げて、高く掲げてくれというのだ。

確かにアナログだ。

それにしても、誰が数えるのだ？ どうやって判定するのだ。

すると、青いジャンパー姿で、手動のカウンターを持ったスタッフが場内に広がった。

「カチャカチャカチャ」

アナログ的に数えている。

うそだろ？ いや、日本のエンターテインメントの最高峰、NHK紅白歌合戦だって、日本野鳥の会による「目視」を信じて、その年の最後の勝敗を決するではないか。

デジタルでいて、古式ゆかしい厳かな採点システム。

そして、ボードもスタッフも、万が一のために準備していた危機管理は見事だった。

たしかに、前の会場でもスマホがつながりにくくなることあったからね。

ただし、時間がかかる。最初の採点は30分以上を要した。

その間は、出番を終えたダンサーが待機する「キス＆クライ」でのインタビューで時間を潰した。ただ、採点が出る前だから、コメントはなんとなく上の空。どう答えていいのか戸惑いも隠しきれず、ある意味、人間的。素顔が見え隠れする時間だった。

こうして、大ハプニングに見舞われた25−26SEASON初日の結果はこちら。

4th MATCHの得点差は2.4。数値化されると、どれだけ接戦だったかわかりやすい。

【BLOCK HYPEの結果】（数字はパーセント）

1st Match：CyberAgent Legit○vs●List::X（68.7−31.3）

2nd Match：avex ROYALBRATS●vs○LDH SCREAM（47.0−53.0）

3th Match：Benefit one MONOLIZ●vs○Medical Concierge I’moon（46.3−53.7）

4th Match：KOSÉ 8ROCKS○vs●dip BATTLES（51.2−48.8）

約1時間近く予定より遅く終わった。

「時間に正確なDリーグ」らしくない、失態だった。

〈D.LEAGUE25−26 ROUND.1 BLOCK HYPE〉◇10月26日◇東京・青海 TOYOTAアリーナ東京

【2日目の激変】

2日続けて同じ会場に向かう。この日は直前になって、関係者入り口変更の連絡があった。

1カ所に入り口が集中した前日の反省から、何カ所かに分散したようだ。

隣席の記者は唐揚げのにおいに誘われて、通路に出たが店の前は行列だったそうだ。

「開演までに帰ってこれないから」とあきらめたそうだが、やはりにおいに誘われる人が多いようだ。

場内の新たな混雑は生まれていたが、開演はオンタイム！ 律儀なDリーグが戻ってきた。

【入場シーン】さて、前日はアクシデントで、全体に弛緩した雰囲気がぬぐえなかったが、今夜はどうか？ 会場が広くなった分、どのパートも少しずつ時間がかかっている。入退場する花道も20メートル以上は長くなっている。その分長くなるからだろう、入場曲も共通の曲から各チームのオリジナルテーマ曲に転じていた。

プロレスが好きな私にとって、チームの入場シーンはDリーグには欠かせない見せ場だと思っている。曲を聴くだけで、だれが入ってくるかが分かる、期待感と緊迫感の高まりがピークに達する瞬間でもある。

できれば、オリジナル曲だけで、一気に入ってきて欲しい…。パワーホールなら長州力、スカイ・ハイならミル・マスカラス（古すぎるか）みないなわかりやすさとともに。などと思ってしまう。前夜から感じていた違和感の1つがそこにあったように思う。

ただし、Dリーガーの意見は「ファンのみなさんとふれあう時間が長くなったのはいいこと」（CyberAgent Legit・TAKUMI）など、前向きだった。裏を返せば、出演前の張り詰めた瞬間に、浴びる声援は何よりの後押しになるのだろう。

Dリーガーにとっても、入場シーンは大事な場面なのだ。

【ハーフタイムは】採点システムも復旧して、各パートがスムーズになった。そうすると、1日4試合しかないの？ そんな不満も出てくるはず。なにしろ、これまで1試合は入場から採点を経て退場まで約20分。4試合80分では、物足りなさもある。

そこで、今季はハーフタイムで観戦していたDリーガーがチームごとに簡単なパフォーマンスを披露したり、アリーナに席に降りて、通路を練り歩いたりと、親近感を抱く時間が設けられた。

当初は「いらないんじゃない？」と懐疑的だったが、ファンが喜んでいる姿をみたら、よかったなと思ってしまう。私は2階席にいたから「アリーナ席はいいなあ」と思っていたら、あるDリーガーが私に気づいて手を振ってくれた。

3年間、通ってきてよかったと、うれしかった。

楽しい時間が続きますよう、今後にますます期待！

以下は2日目の結果です。

【BLOCK VIBEの結果】（数字はパーセント）

1st Match：DYM MESSENGERS●vs○KADOKAWA DREAMS（41.4−58.6）

2nd Match：CHANGE RAPTURES○vs●LIFULL ALT−RHYTHM（64.1−35.9）

3th Match：M＆Asouken QUANTS●vs○FULLCAST RAISERZ（68.8−31.2）

4th Match：SEGA SAMMYLUX●vs○Valuence INFINITIES（43.0−57.0）

HYPE＆VIBEとも好ゲームが多かった。自分の勝敗と違う結果が3試合あった。

いい意味でも悪い意味でも、期待を裏切られたチームが5つあった。

試合後の彼らの声も取材した。

今回は、だらだらと書き続けると「間延びしてる」とお叱りを受けそうなので、機会をみつけて書いてみたい。