【小坂井祐莉絵さん1st写真集「好きですよね」】 11月21日 発売予定 価格 紙版：4,400円（音声コンテンツを含む完全版） 電子版：3,300円（音声コンテンツを含まないグラビア版）

小坂井祐莉絵さん1st写真集「好きですよね」表紙 通常版

イマジカインフォスは、小坂井祐莉絵さんの1st写真集のタイトルを「好きですよね」に決定した。発売日は11月21日を予定しており、価格は紙版が4,400円。電子版は3,300円。なお、紙版にのみ、音声コンテンツが付属する。

本書は、声優・小坂井祐莉絵さんの”声”に特化した写真集。紙版表紙の二次元コードから小坂井さんのボイスコンテンツを楽しむことができる。

また、通常版に加え、インフォスクエア版、電子版の表紙がそれぞれ公開され、本人コメントも到着した。

小坂井祐莉絵さん1st写真集「好きですよね」表紙 インフォスクエア版

小坂井祐莉絵さん1st写真集「好きですよね」表紙 電子版

【小坂井祐莉絵さん コメント】

この、「好きですよね」というタイトルには、私の声、関わった作品、演じたキャラクター、ロングやショートの髪型、30歳になった私自身のこと。色々な気持ちを込めました。

悩んだんですが、あえて「。」や「？」を付けませんでした。

この写真集を読み終えた時、どんな声色や空気感なのかを想像しながら、タイトルへの返事いただけたら嬉しいです。