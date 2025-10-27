Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢FC¸ÂÄê´ÔÎñ¥Ðー¥¹¥Çー¸ø±é¤Î±ÇÁüºîÉÊ¥ê¥êー¥¹¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¤Î¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¸ø³«¤â
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢2025Ç¯7·î¤Ë5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê´ÔÎñ¥Ðー¥¹¥Çー¸ø±é¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¤ÎBlu-ray¡¿DVD¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î7·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¡£¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¥¸¥ã¥º¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê6¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥á¥É¥ìー´Þ¤àÁ´10¶Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡È¯ÇäºîÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈÇ¤â´Þ¤áÁ´5·ÁÂÖ¡£FC¸ÂÄêÈÇ¤ä2ËçÁÈ´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX¤Ë¤Ï¡¢Blu-rayÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¥¸¥ã¥º¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎMV¤ò¹â²è¼Á¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´10¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥é¥¤¥ÖCD¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2ËçÁÈ´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò2ÂÎ¼ýÏ¿¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥ÉÁ´8¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1Ëç¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£FC¸ÂÄêÈÇ¤Ï¡¢ÆÃÀ½»æ¡õÀÖÇó²¡¤·¤ÎÆÃÊÌÁõÃú¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼Ì¿¿½¸¤äÃæ¿¹¤ÎMC±ÇÁü¤¬¤Û¤Ü¥Îー¥«¥Ã¥È¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢22nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É-JAZZ-¡Ù¤ÎÄ¶Àè¹Ô¾å±Ç¤ò¡¢11·î28Æü¤è¤êÅìµþ¡¢Ê¡²¬¡¢¿À¸Í¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸¡¦¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ù¤Ë¤Æ½é¸ø³«¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²Î¾§¥·ー¥ó¤ò360ÅÙ¸«ÅÏ¤»¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë½é¤ÎÁ´Å·¼þ±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¡¢ÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê4K²½¡õ¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥Éー¥àÍÑ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÃæ¿¹ÌÀºÚ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤À¡¢COTTON CLUB¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢Blu-ray¤ÈDVD¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
