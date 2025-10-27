好みに合わせて豆を挽ける‼【ブルーノ】のコーヒーメーカーがAmazonで好評販売中！タイマー機能付きで優雅な朝を始めよう‼
豆から挽いて極上のコーヒーを‼【ブルーノ】のコーヒーメーカーがAmazonで好評販売中！濃度も調整でき、どこまでも好みのコーヒーにできる‼
挽き、蒸らし、抽出、全てをこの1台で！豆本来の味を引き出す全自動コーヒーメーカーがブルーノから登場！お気に入りのコーヒー豆と水をセットしたらスイッチを押すだけ。本格ミルと蒸らし機能を搭載し、豆本来の味と香りをこれ一台で引き出してくれる優れもの！寒くなるこれからの季節に！
「【ブルーノ】コーヒーメーカー 全自動 コーン式 ミル付き 豆・粉対応 3段階 挽き目調整 濃度調整 ブラック BOE144-BK」は幅15.5cmのスリムサイズで場所を取らずに設置できるコーヒーメーカーだ。 ミルは高精度のコーン式を採用し、挽目の細かさは好みにあわせて無段階に調整可能。
コーヒーのカップ数に合わせて、コーヒー豆をホッパーに入れるだけ。お好みの挽き目に調整した後、ホッパーフタを取り付けてコーヒーを抽出しよう。
タイマーモードも搭載しており、寝る前にセットすれば、翌朝目覚めと共に、優雅な1日を始められること間違いなしだ。
カラーはキッチンになじむ洗練されたグレージュカラーとキッチンのアクセントになるスタイリッシュなブラックカラーの2種。美味しいコーヒーでワンランク上の朝を始めよう‼
