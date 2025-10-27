Screenshot: Gizmodo US

AIがついに個人秘書っぽくなってきた！

ChatGPTがチャットボットの枠を超えてきました。OpenAIは先週、ChatGPT Atlasという新しいウェブブラウザを発表。OpenAIは、ChatGPT Atlasはウェブの次の時代に向けた、チャットを中心とした全く新しいブラウジング体験としています。

ChatGPT Atlasとは？

デモンストレーションの中で、OpenAIのAtlasエンジニアリングリードであるBen Goodger氏は、Atlasを「もしブラウザと会話できたら？」という問いに対する答えだと説明しています。Atlasには従来のブラウザと同様に、タブ、ブックマーク、パスワードの自動入力などの機能が備わっていますが、最大の特徴は単に従来のブラウザにチャットボットを後付けしたものではなく、ChatGPTを体験の中心にしている点です。ホーム画面からすでに違いがあり、従来の検索バーはChatGPTとの対話入力欄となっています。

Video: OpenAI / YouTube

会話でブラウジング

ユーザーは自然な会話形式でChatGPTに指示を出し、ウェブページを探したり、検索したり、特定のサイトやブックマークに直接アクセスしたりもできます。デモではAtlasのリードデザイナーであるRyan O’Rouke氏が、ユーザーは「人間の言葉」でウェブ全体やブラウザ履歴を検索できると説明しています。なのでURLや正確なファイル名を知らなくても、Googleドキュメントなどを見つけ出せるようになるということです。

Atlasの検索結果ページは、ユーザーの指示内容に基づいてウェブ上のさまざまな情報をキュレーションし、一覧表示してくれます。また、従来の検索結果表示（Google検索のようなリンク一覧や、画像・動画・ニュースのタブ表示）に切り替えることもできます。

ページと会話できる

Atlasの最大の魅力は、ブラウジング中いつでもChatGPTを呼び出し、閲覧中のページと直接やりとりできる点です。サム・アルトマン氏はデモで「ウェブページと会話するようなもの」と表現しています。

デスクトップでは右上のボタンからChatGPTを呼び出すと、サイドバーが開きます。そこからページの内容を要約したり、質問をしてChatGPTが直接そのページから答えを抽出したりすることができます。そして、ChatGPTが実際にページを操作することもできるんです。

Agent機能の登場

このページ操作機能を支えるのが、ChatGPTのエージェント。OpenAIはこの数か月間、開発者向けイベントDevDayなどでエージェント機能を紹介してきましたが、Atlasにはこのエージェントがブラウザ内に組み込まれています。ChatGPTサイドバーの下部から起動できるようになっていて、ユーザーの代わりにタスクを実行してくれます。

デモでは、OpenAIのリサーチリードであるWill Ellsworth氏が、エージェントにある料理を作るための材料を購入するよう依頼しています。するとエージェントは食料品の配達サービスにアクセスし、必要な材料を自動的に購入してくれました。

OpenAIによると、このエージェントは操作の代行は可能ですが、ユーザーの認証情報にアクセスできるため重要なアクションにはユーザーの承認が求められる仕組みとなっているそうです。

ユーザーはエージェントがカーソルを動かして作業を進める様子をリアルタイムで確認することも、バックグラウンドで実行させることもできます。また、いつでも操作を中断して手動に戻すこともできます。Ellsworth氏はこのエージェントを「日常や仕事のあらゆるタスクを任せられるツール」で「生活をより快適にする」ための存在だと説明しています。

料金設定

AtlasはmacOSではすでに利用可能となっていて、Windows、iOS、Android版も近日公開予定ということです。ブラウザ自体はすべてのChatGPTユーザーが利用できますが、エージェント機能は有料プラン限定でPlusプラン（月額20ドル）、Proプラン（月額200ドル）となっています。

Google（グーグル）はすでにこの流れを予測していたようで、今年初めにAIを組み込んだ新しいChrome体験を発表しています。Chromeは現在ブラウザ市場の70％以上を占めていて、GoogleのAI「Gemini」を統合してウェブページの要約や文脈検索を行なえるようになっています。将来的にはChromeにもAIエージェントを搭載してユーザーの代わりにウェブ操作を行なう機能を導入する計画ですが、現時点ではまだ実装されていません。また、Perplexity社のCometをはじめ、Opera、Microsoft（マイクロソフト）、The Browser CompanyなどもブラウザにAI機能の組み込みを進めています。