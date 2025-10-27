【ライブレポート】オアシスがオアシス自身を更新した非の打ちどころのないライブ。オアシス東京ドーム初日公演レポート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

全世界を熱狂の渦に巻きこんでいるオアシスの再結成ツアー『oasis Live ’25』が、イギリス、アイルランド、カナダ、アメリカ、メキシコ、韓国での29公演を終え、いよいよ30公演目にして日本に上陸。通算12度目、『FUJIROCK FESTIVAL 2009』以来16年ぶりとなる来日公演のDAY1が、東京ドームにて10月25日に開催された。

このたび、7月4日にUKカーディフで行われた再結成ツアー初日公演のオフィシャルレポートも担当した妹沢奈美による、東京ドーム初日公演のオフィシャルライブレポートが到着。あわせて、セットリストのプレイリストも公開された。

■そしてリアムはマラカスをパッと落とし、両手でアニキを抱きしめた

祝祭空間、ついに日本上陸だ。7月4日に英カーディフで幕を開けたオアシスの再結成ワールドツアーが、とうとう日本にやってきた。10月25日、東京ドーム。数日前から東京は急に寒くなり上着が必要になっただけなく、この日は冷たい雨がしとしと降っていた。ライブの帰り道にSNSを開くと、傘を刺しながら東京ドームの外でオアシスのライブを味わう大勢の皆さんの映像や写真が掲載されていた。今回は東京公演のみ、かつ抽選のため、それぞれの事情で来場できなかった人も多いだろう。そういう方たちに、ちゃんと本ライブ評が届けばと願いながら書いている。オアシスがオアシス自身を更新した非の打ちどころのないライブだったことが、伝わればと思う。

予定されていた18時30分ちょうど、今回のすべてのツアーの幕開けに使われているスピードメーターの映像と、This is not a drill（これは訓練ではない）の文字が映し出される。ついに、その時がきた！ SEとして使用される「Fuckin’ in the Bushes」が流れ始め、ギャラガー兄弟が出てくるのはもうすぐ。海外のライブの模様を見ていると、手を繋いで出てきて互いにハグをするのがこの3ヵ月半で定番になっているのが気になった。この日、筆者は幸いにもVIPチケットが取れかなり前方で見ている。つまり、私が最初にやることはただひとつ。その手繋ぎとハグの際に漂うギャラガー兄弟の温度感の確認だ。

思えば、再結成が実際にスタートしてからこのかた、SNSや各国のライブレポートをチェックしても、実際にライブを観た人が否定的なコメントや文章を記載しているのを見たことがない。私もカーディフでのツアー初日と2日目を目撃し感動したが、あれから3ヵ月半も経っている。そもそも 『Don’t Believe The Truth』 というタイトルのアルバムをオアシスは出している。＜事実＞、とされているものを信じるな―今のギャラガー兄弟の気分とバンドの演奏と、この祝祭感がフェイクかどうか、我々の判断力が麻痺していないかは、東京公演で改めて自分自身の耳と目で確認したいと思っていた。

さあ、会場からの拍手と歓声が最高潮になりリアムがステージに登場！ 右手にマラカス、そして左手には兄ノエルの右手を繋いで高く掲げて歩いている。ノエル自身は両手を上げ、その表情に目を映すと、笑顔だ。混じりっ気のない、純粋な喜びの笑顔。肉眼ではっきり目撃し、こちらまでうれしくなる。そしてリアムはマラカスをパッと落とし、両手でアニキを抱きしめた。実感する ―フェイクなんてとんでもない、見せかけの仲の良さでもない。このハグは、「よし、やるぞ」 という兄弟たちの気合い注入の儀式だ。この夜が素晴らしいものになる予感のみ、そこにはあった。

実際のところ、この日の会場の期待値はオアシス登場前から最高潮に高まっていた。なにしろ、オープニングアクトのASIAN KUNG-FU GENERATIONがとてもよかった。重低音を丁寧に響かせつつギターや歌声が予想以上にきれいに聴こえる彼らの今のライブサウンドに、東京ドームだろうと今回のオアシスの出音はきっと大丈夫と安心させてもらった。

前に後藤さんに、彼がいかにオアシスと出会い人生が変わったか、の話を聞かせてもらったことがある。この日の彼のMCの「オアシスと初めて出会って30年、名古屋でオープニングアクトをしてから20年」 や 「どうか皆さんも素敵な夜にしてください、ありがとう」 という言葉の温かさは、そこに嘘がないからだ。喜多さんや伊地知さん、山田さんも全員が横並びのステージで、こちらがうれしくなるほど笑顔で楽しそうに演奏していた。大学で出会ったこの4人。原点回帰を思わせるすっきりした演奏と歌声は、会場の空気をこの時点でとても清々しいものにしてくれた。

アジカンからのステージ転換時、ボーンヘッドのバストアップの写真が目を引いた。普段なら彼の定位置であるノエルとリアムの間の場所にちゃんといて、いつものように場を和ませてくれる。今回のAPACツアーへの欠席の理由として前立腺がんの治療中であることを公表したボーンヘッド。快癒を祈りつつ、再結成という形で皆で再び音を鳴らせた事実が、そもそも奇跡的なのだと改めて感じ入る。

■「ここってマジでいい感じのドームだよな」（リアム）

さあ、「Fuckin’ in the Bushes」でメンバーそれぞれが定位置に着いた。待ちに待った 「Hello」だ。Hello, hello, it’s good to be back, it’s good to be backと歌われるたびに、ここ日本とオアシスとの長く濃厚で楽しい歴史が際限なく脳裏に去来する。昔からのファンの皆さんは、きっと誰もが「おかえり！」 と心の中で叫んでいたことだろう。曲が終わると、リアムは 「アリガト！」 と日本語で会場に呼びかけた。そして「Acquiesce」のあとには、リアムは食べていたタンバリンを優しく会場に投げ入れる。

そして 「ここってマジでいい感じのドームだよな」 と彼が語ったあと、ヘリコプターの音が流れてきてゲム・アーチャーがおもむろに弾き始めたのは「Morning Glory」のイントロ！ 一方で、この曲のギターソロやアウトロの部分はノエルが気持ちよさそうに演奏していた。5曲目は「Some Might Say」、リアムの歌声が絶好調だ。調子がいいことも影響してか、この曲でリアムは会場に向けて投げキッスをし、曲の終わりには片腕で心臓を叩きながら「アリガト！」 と声をかけるなど、ロックンロールスター健在の堂々とした立ち居振る舞いがいい。

そうなのだ、この5曲目あたりで予感が確信に変わったのだが、なんとオアシスのライブ自体が私がカーディフで見た3ヵ月半前よりパワーアップしているのだ！ さらに仕上がっている、という言葉の方が正確かもしれない。カーディフで観た際、自分でも疑心暗鬼ながら「もしかしたらこれは私が人生で見た中で最もいいオアシスライブかもしれない」 と感じた。現役時のオアシスのライブは、時に波があり（たいていリアムの気分と、それに伴うアニキのモードが理由）、プレイリストの精度が期待とは違うなど、好きなライブの記憶は数多くあるものの「これぞ完璧」 と呼べるものはなかったように思う。

だが、今回の再結成ツアーはそもそもセットリストが最強だ。そのセットリストを固定してツアーを回り、取材をまったく受けず、都市を移動する場合は十分に時間をとっている。その配慮こそ、今回の再結成ツアーを成功に導いた秘訣だ。つまり、同じセットリストでライブを重ね、それぞれの土地に行くたび待っていた（もしくは初めて彼らのライブを体験する）ファンの顔を目にすることで、プロ中のプロであるメンバーたちの演奏はより良くなっていくしかない。年齢を重ねると、若い頃とは注意力のあり方が違ってくる。一点集中で同じセットリストを続けるのは、本当に良い判断だったと思う。

一方で演奏者とは異なり、ライブを重ねるごとに喉を酷使するのがボーカリスト。ソロ活動を始めてからは体調管理などにも気を遣うようになったリアム・ギャラガーではあるものの、喉の調子がツアーを重ねてこれほど上り調子になっていくのは、まさしく管理の賜物だろう。また、続く「Bring It on Down」では改めて、リアムの歌う際の体勢がいかに完璧なものであるかに感銘を受けた。アニキが作った曲に、魂を込める声を発するための最高の姿勢。それゆえに、再結成ツアーのライブ会場がどこも特別な空間になり、皆が満足して帰っていく。

そして驚くことに、再結成オアシスではリアムの存在感そのものがとても頼もしい。昔のオアシスでも彼の予測不能なヤンチャさと不思議な虚無感は魅力であり、しかし場合によっては弱点にもなった。その後、ビーディ・アイやソロで16年間バンドの中心としての責任を果たしてきた経験と、再結成オアシスでは隣に兄がいる安心感とが双輪となって、リアムのフロントマン感が他に類をみないものになった。

そもそも、今のリアムが醸し出す 「絶対にこのライブをいいものにする」 という覚悟は、彼が野生の人であることを考えると、昔のオアシス時代にはあまりなかったように思う。一方で、予測不能な危うさもまた、彼を形作る素晴らしい要素としてちゃんと残っていることを東京ドームでしばしば目にした。たとえばこの夜、マイクから離れて自分の喉の辺りを手で叩き、袖かどこかのスタッフに合図をする姿が2、3回見られた。音響の調子が悪いのか（そんな風には感じなかったが）、他に気になることがあるのか（たとえば今回のツアーで初のアリーナ座席の会場のため、人々が前方に押し寄せてきた他会場とは雰囲気が異なる）、リアムにしかわからない何かが起こっているようでドキドキした。

また、アンコールのノエル編が終わったあとにリアムがステージに出てくるまで少し時間がかかった（このとき「お前、何やってたんだ」 と言いながらアニキが会場にリアムを紹介するという素敵なハプニングも）。この、バンドも自分も破格の成長を遂げつつ、一方で今も予測不能なリアムのあり方こそが、再結成オアシスを予定調和ににしない大きな理由だろう。予定調和で予測できるオアシスではなく、見ているとドキドキするオアシス。全世界の俺たちのキッズたちに、俺たちの名曲を届けにきたオアシス。素晴らしいライブにならないわけがない。

■まごうことなくオアシス。さすがオアシス。

同じセットリストを続けているからこその楽しさは他にもあった。たとえば「Cigarettes & Alcohol」の開始時は全員が後ろを向いてポズナン（マンチェスター・シティのサポーターたちが後ろを向いて肩を組むお約束の儀式）をするのが初日からの常で、リアムも今回「椅子があるけど後ろ向いて肩を組んで」と呼びかけた。私の右隣にひとりで来ていた10代後半くらいの日本人男性はすべてのライブの流れを理解していたようで、左隣で少し戸惑っていた男性にも彼が声をかけて一緒にポズナンができた。そう、こういう祝祭空間はみんなで楽しんだほうがいい。

また、「Live Forever」では普段は途中から亡くなった方の映像が流れることが多いが、25日の東京ドーム公演ではなし。一方で、「ここに来れない人たちに捧げる」 というリアムの言葉でこの曲が始まったからこそ、日本の「Live Forever」は特別なものになったように思う。その土地ならではのこういう 「違い」 が、素敵な記憶として残っていく。

実際、今回の日本公演はオアシスがやってくるまでの期待感が美しく積み上がっていった様子も記憶に残る。ことにオアシスの公式ショップが開かれたMIYASHITAパークは、他にもオアシスに関連したショップ群や、2ndアルバム 『モーニング・グローリー』 のジャケット写真を模したフォトスポットなどがあり、デジタル広告ではひっきりなしにオアシスの映像が流れ、モール全体がオアシスの聖地となった。SNSでは#lookback25企画をはじめ多くの人がオアシスへの想いを綴り、彼らの来日への期待感がさらに高まった。また、事前に公式ショップなどでTシャツなどを購入できたことから、東京ドームに足を運んだほとんどの人々が何らかのオアシスグッズを身につけていた。本当に美しかった。

来日の日程が発表された1年前から、誰もがオアシスとともにあった自分の人生や、オアシスを彼ら不在の期間に発見したからこその期待感などを思い出すことで、オアシスにまつわるそれぞれの物語が円環状になっていった。その想いがピークに達したのが、今回の東京ドーム公演だ。

アンディ・ベルやゲム・アーチャーはすでに我々が知っているとおりこの夜も素晴らしく、リアムのソロにも参加していたキーボードのクリスチャン・マッデン、およびボーンヘッド代役であるマイク・ムーアもごく自然に馴染んでいた。また今回のツアードラマーのジョーイ・ワロンカー（アトモス・フォー・ピースなど）が曲に合わせて着実に、それでいて笑顔で力強く演奏している姿も印象的だった。何ひとつ損なわれていない音楽空間で、期待以上のリアムの歌声が響く。その結果、彼らの曲たちがまるで命そのものを祝福する音楽になっていく。

誰もが知っている「Whatever」「Live Forever」「Rock ‘n’ Roll Star」で本編が終わり、アンコールに入ると「The Masterplan」「Don’t Look Back in Anger」そして 「Wonderwall」。よくぞこれほどの曲たちが生まれてきたなとつくづく思う。最後、まさしく祝祭感に満ちた「Champagne Supernova」でリアムは、右手にマラカス、左手にタンバリンでそれぞれを打ち鳴らしながらリズムを取っていた。そんなことをする人を見たことがない。しかも曲のあとでリアムは、マラカスもタンバリンも同時に頭に乗せようと挑戦し始めた。感動した。私たちの予測をいつも超えていく、ロックンロールスターはこの通り健在だ。

リアムは無事にふたつの楽器を頭に乗せたあと、両手を広げて観客を抱きしめるような仕草をした。そして頭に乗せたままノエルのほうに歩み寄っていき、途中で楽器は落ちたが気にせず兄にハグをした。絶対に終わってほしくないライブが終わる瞬間が、これほど笑えて明るく楽しいとは。まごうことなくオアシス。さすがオアシス。この夜ずっと、オアシスはあの頃の自分たちを自分たち自身で更新し続けた。本当に凄まじいバンドである。

TEXT BY 妹沢奈美

PHOTO：(C)Big Brother Recordings

■『oasis live ‘25』10.25 TOKYO DOME セットリスト

SE Fuckin in the Bushes (4th Standing on the Shoulder of Giants)

1. Hello (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

2. Acquiesce (Some Might Say: B side, 1995)

3. Morning Glory (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

4. Some Might Say (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

5. Bring it on Down (1st Definitely Maybe)

6. Cigarettes & Alcohol (1st Definitely Maybe)

7. Fade Away (Cigarettes & Alcohol: B side, 1994)

8. Supersonic (1st Definitely Maybe)

9. Roll With It (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

10. Talk Tonight (Some Might Say: B side, 1995)

11. Half The World Away (Whatever: B side, 1994)

12. Little by Little (5th Heathen Chemistry)

13. D’you Know What I Mean? (3rd Be Here Now)

14. Stand By Me (3rd Be Here Now)

15. Cast No Shadow (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

16. Slide Away (1st Definitely Maybe)

17. Whatever (Non album, single 1994)

18. Live Forever (1st Definitely Maybe)

19. Rock ’n’ Roll Star (1st Definitely Maybe)

Encore

20. The Masterplan (Wonderwall: B side, 1995)

21. Don’t Look Back in Anger (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

22. Wonderwall (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

23. Champagne Supernova (2nd (What’s the Story) Moring Glory?)

■日本を舞台にしたスペシャルムービー 『#lookback25』

現在バンドの公式YouTubeから、日本を舞台にしたスペシャルムービー 『#lookback25』が公開され、日本のファンの間で大きな話題となっている。『#lookback25』 には世代もバックグラウンドも様々な日本のオアシスファンが出演。オアシスの音楽と過ごした歳月をlook backしながら（振り返りながら）、それぞれの日常のなかで “オアシスを待っている”／ “オアシスに思いをはせる” 様子が捉えられており、日本のファンからのオアシスへのラブレターとも言える内容だ。

さらに、このキャンペーンでのファン投稿を集めて作成された 『#lookback25 Connected Version』 も、東京公演前夜に公開された。「待ってたぜ」とのメッセージに応え、オアシスの本国公式Xアカウントにて 「待っていてくれてありがとうジャパン」 とのテキストとともにこの動画がポストされ、爆発的な反響を呼んでいる。

なお、10月3日には、オアシスの2ndアルバムにしてUKロックの金字塔『モーニング・グローリー』 の豪華新装30周年記念盤がリリースとなった。『モーニング・グローリー：30周年記念デラックス・エディション』 と銘打たれた同作には「Cast No Shadow」「Morning Glory」「Wonderwall」「Acquiesce」「Champagne Supernova」 といった5曲のまったく新しいアンプラグドヴァージョンが追加収録されている。この特別仕様のアニバーサリーエディションは、2024年8月にリリースされた『オアシス （原題：Definitely Maybe）：30周年記念デラックス・エディション』（同作はアルバムとして2度目となるUKオフィシャル・アルバムチャート1位に輝いた）に続くもので、あらたに追加収録された5曲のアンプラグドバージョンのプロデュースとミックスには、ノエル・ギャラガーとカラム・マリーニョがあたり、ロンドンにあるノエルのスタジオ、ローン・スター・サウンドで、オリジナルマスターを使って作業が行われた。

30周年記念デラックス・エディションは、三方背スリーブケース（×ハードカヴァー・デジブック：2CD版）という豪華仕様となっており、オリジナルのスリーブデザインを手がけたブライアン・キャノンによるあらたなアートワークと、最新ライナーノーツ付き。

なお、国内盤には日本独自の仕様が満載。2CD版は、高品質Blu-spec CD2ディスクを採用し、3LP版（輸入盤国内仕様）は2025来日公演日程入り帯付き。さらに2CD/3LPヴァージョン共に、英文ライナー訳、歌詞対訳（全曲いしわたり淳治による新対訳）、2025年新規解説（妹沢奈美／田中亮太）が掲載されており、この名盤をより深く理解し楽しむことを手助けしてくれる仕様となっている。

■リリース情報

2025.10.03 ON SALE

ALBUM『モーニング・グローリー 30周年記念デラックスエディション』

■関連リンク

『oasis live ‘25』 東京ドーム初日公演セットリストプレイリストURL

https://OasisJP.lnk.to/tokyoday1

オアシス OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Oasis/