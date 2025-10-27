Mrs. GREEN APPLEが、10月25日放送の『with MUSIC』（日本テレビ系）に出演。

【画像・動画】ネイビーのスーツを着こなした大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架

「Soranji」「GOOD DAY」の2曲をパフォーマンスした他、バンド結成時の想いや、日本人アーティストとして、はじめて東京ディズニーリゾートのアトラクションに提供した楽曲「Carrying Happiness」の制作秘話を語った。

■光沢あるネイビーのタキシードに身を包んだMrs. GREEN APPLE

Mrs. GREEN APPLEの公式Xではオフショットが公開。大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3人は、ネイビーを基調としたタキシードに黒の蝶ネクタイを合わせ、並んで手を差し伸べるようなポーズを披露した。

左の藤澤は、ピンクベージュのヘアを後ろで結んですっきりとまとめ、3ピーススーツをスマートに纏っている。中央の大森は、黒髪を緩やかに流したセンターパートで、ウエストにほどよく絞りの入ったダブルジャケットを着用。右の若井は、ジャケットのラペルと同素材のサテン生地をあしらったウエストバンド付きタキシードパンツを合わせ、ボタンを開けて軽やかに着こなしている。

■リラックスムードのピースショットも

番組公式SNSが公開したバックステージフォトでは、笑顔でピースや手を広げたポーズをする3人の姿が。

MC・有働由美子との和やかなショットも公開され、ファンからは「ビジュ最高」「統一感が素敵」「シックで上品」「不思議なポーズかわいすぎる」「トークもパフォーマンスも最高だった」などの声が相次いでいる。

■Mrs. GREEN APPLE コメント動画