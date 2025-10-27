【ライブレポート】ENHYPENワールドツアーで67万6,000人動員！「僕たちの公演が明日を生きる力になってほしい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENが、10月24～26日、韓国・ソウル松坡区オリンピック公園KSPO DOMEでワールドツアーアンコール公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ : FINAL’』を開催した。

■「ENGENEとステージを作っていくことができて幸せだった」

3日間で約3万人の観客が視野制限席まで埋め尽くし、日本、アメリカ、タイ、イギリスなど90ヵ国/地域ではオンラインライブストリーミングが行われた。

この1年間、ワールドツアーを通じて成長したENHYPENのエネルギーと自信がそのまま表れた公演だった。彼らのしっかりしたボーカルとパワフルなパフォーマンスが3時間の間、休む間もなく吹き荒れ、ファンも熱い歓声を送った。

ツアータイトルと同名曲「WALK THE LINE」でスタートを切ったENHYPENは、強烈な雰囲気の「Future Perfect (Pass the MIC)」と「Blessed Cursed」に続くオープニングステージで一気に雰囲気を高めた。デビュー曲から2025年6月にリリースした6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』の楽曲まで、グループを網羅する25曲以上のステージで幅広い音楽スペクトラムを披露した。

ユニットステージとメンバーの楽器演奏、ソロパフォーマンスは公演をさらに彩る。JAY、JAKE、SUNGHOONが披露した「Lucifer」とJUNGWON、HEESEUNG、SUNOO、NI-KIが歌った「Teeth」は個性溢れるステージで新しい魅力を発散した。HEESEUNGとJAYは各々ピアノとギター演奏で感性を加え、NI-KIは「Daydream」ステージに先立って披露したパワフルなソロダンスパフォーマンスで視線をとらえた。

観客とのコミュニケーションも輝いた。メンバーらは、突出したステージを自由に駆け巡り、ファンとの距離を縮め、トロッコに乗って2階の客席を回りながら、会場いっぱいのファン一人ひとりと目を合わせようとした。アンコールステージまですべて終えたあとも、再度登場してファンと最後までコミュニケーションをとった。

ENHYPENは「”WALK THE LINE”を通じて様々なスタジアムにも行き、全世界のENGENEの方々を見ながら良い思い出をたくさん作った」とし、「今回のアンコール公演はこの1年間に積んだノウハウを見せなければならないと思いながら臨んだ。公演開始からENGENEとステージを作っていくことができて幸せだった」と感想を伝えた。

続けて「今日だけは心配事や悩みを忘れ、僕たちの公演が明日を生きていく力になってほしい」として「7人の旅程をともにして下さって感謝しているし、今後も期待して見守ってほしい。素敵なアルバムで戻ってくる」と付け加えた。

ENHYPENは『WALK THE LINE』で全19都市32回公演を開催し、計67万6,000人余りのENGENEと共にし、自身最大規模のワールドツアーを完走した。ほとんどの都市が売り切れ、ENHYPENは海外アーティストの中でデビュー後最速（約4年7ヵ月）で日本スタジアム公演を完走するなど「公演強者」としての面貌を遺憾なく誇った。

