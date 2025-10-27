サンテック、上期経常を一転61％増益に上方修正

サンテック <1960> [東証Ｓ] が10月27日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の6億円→15.3億円(前年同期は9.5億円)に2.6倍上方修正し、一転して60.8％増益見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の22億円(前期は26.3億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

１．連結業績予想の修正理由 売上高につきましては、マレーシアにおけるデータセンター及び半導体工場の工事などが計画比で増加したことにより前回公表の業績予想から12億３百万円増加する見込みです。 利益面でも、マレーシアの売上高の増加に伴い売上総利益が増加し、また、以下の２．個別業績予想の修正理由に記載の影響もあり、営業利益が前回公表の業績予想から８億78百万円増加し、11億78百万円となる見込みです。持分法による投資利益１億53百万円の計上があり、経常利益が15億34百万円、親会社株主に帰属する中間純利益が前回公表の業績予想から６億96百万円増加し、11億96百万円となる見込みです。２．個別業績予想の修正理由 売上高につきましては、前回公表の業績予想から若干減少する見込みです。 利益面では、原価低減に努めた結果、大型工事において計画比で売上総利益が増加したこともあり、営業利益が前回公表の業績予想から増加する見込みです。営業利益の増加に伴い、経常利益、中間純利益が前回公表の業績予想からそれぞれ増加する見込みです。 なお、通期の業績予想に関しましては、現在精査中であり、2025年11月10日に予定しております第２四半期（中間期）決算発表時に公表する予定です。（注）上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報を前提としております。実際の業績は今後様々な要因 によって予想数値と異なる場合があります。

