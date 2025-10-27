平愛梨、4人息子たちの“背の順ショット” にファン感激「皆んなパパに似てる」「すごく可愛い〜」
4児の母でタレントの平愛梨（40）が27日、自身のインスタグラムを更新。「雨の日の日曜日」と書き出し、4人の息子が並んでタブレットを見つめる休日ショットを公開した。
【写真】「みなさんイケメンすぎ」平愛梨が公開した息子たちの4ショット ※2枚目
「お休みの日はどうして起きるの早いのでしょうか？ 2歳赤ちゃん6：35起床!!（夜中はまだ２回程おきる）」と幼い子どもを育てる母親の悩みを吐露し、四男の次に三男も朝7時に起床したことを明かしている。
続けて「雨の日は何をして遊ぶんだっけ?!と私もボーッと考えていたらべベックが『美味しいドリンク飲みたい』って言うのでこんなワチャワチャ賑やかカオス達を急でも受け入れてくれるカフェにレッツラゴーしてみた」とカフェで子どもたちが4人並んで座る姿をアップ。
4人全員が同じ体勢で下を向いているショットや、年齢順に並んだ愛らしい兄弟4ショットを披露していた。
兄弟のほほ笑ましい姿に、投稿には「なんて可愛らしい4人でしょ！みんなパパママのどちらにも似てるのねー！」「みなさんイケメンすぎて、、いい男になるんだろうな」「お子さん4人のショットがすごく可愛い〜」「皆んなパパに似てる」などのコメントが集まっている。
平は、2017年1月にプロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）と結婚。18年2月に長男（愛称：バンビーノ）、19年8月に次男（愛称：ベベック）、21年4月に三男（愛称：ベベ）、23年5月に四男が誕生した。
【写真】「みなさんイケメンすぎ」平愛梨が公開した息子たちの4ショット ※2枚目
「お休みの日はどうして起きるの早いのでしょうか？ 2歳赤ちゃん6：35起床!!（夜中はまだ２回程おきる）」と幼い子どもを育てる母親の悩みを吐露し、四男の次に三男も朝7時に起床したことを明かしている。
4人全員が同じ体勢で下を向いているショットや、年齢順に並んだ愛らしい兄弟4ショットを披露していた。
兄弟のほほ笑ましい姿に、投稿には「なんて可愛らしい4人でしょ！みんなパパママのどちらにも似てるのねー！」「みなさんイケメンすぎて、、いい男になるんだろうな」「お子さん4人のショットがすごく可愛い〜」「皆んなパパに似てる」などのコメントが集まっている。
平は、2017年1月にプロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）と結婚。18年2月に長男（愛称：バンビーノ）、19年8月に次男（愛称：ベベック）、21年4月に三男（愛称：ベベ）、23年5月に四男が誕生した。