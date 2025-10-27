ロウン、ファンにメッセージ「もっとかっこいい人になって戻ってきます」 丸刈り姿を公開しきょう入隊
韓国の俳優ロウンのスタッフインスタグラムがきょう27日更新され、同日入隊したロウンの丸刈り姿が公開された。また、日本の公式Xではメッセージムービーも公開された。
【写真】ファンにメッセージも！丸刈り姿でピースするロウン
投稿では「安全に帰ってきます！」のコメントとともに、丸刈り姿でピースするロウンの写真を公開。
ムービーでは「10月27日、ついにきょう入隊します。たぶん今頃、SNSに僕の髪を短く切った姿が出ていると思うのですが、どうですか？1年半、僕にとっては意味のある時間になりそうです。もちろん任務を一生懸命することが最優先で、国を一生懸命守ります。そして、行ってまたたくさんのことを学んで戻ってくると思います。だから、この時期は僕にとって本当に大切な時間なんじゃないかと思います」と意気込み。
続けて「もっとかっこいい人になって戻ってきますので、少しだけ待っていてくださるとうれしいです。ファンミーティングは除隊後1週間以内に行うという約束を守ります」とファンにメッセージし、敬礼した。
ロウンは、在籍していたボーイズグループ・SF9ではリードボーカルを担当し、『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』『輝く星のターミナル』『車輪のついた家4』『濁流』などで俳優としても活躍。日本作品『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）への出演も控えている。
