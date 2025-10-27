「洗濯してアイロンをかけないと」「買い物でドレッシングを忘れずに買わないと」など、“やらなきゃ”に追われて、気づけば余裕がなくなっていることはありませんか？ 家事は“こなすもの“と思い込んで、自分を苦しめていた時期があったというのは、ESSEフレンズエディターのかつらさん。思いきって「やらない家事」を決めたことで、気持ちがラクになり家事もシンプルになったそうです。今回は、かつらさんが実践する「やらなくても困らなかった家事」3つをご紹介します。

1：アイロンがけをしない

意外と時間がかかるアイロンがけですが、ここ1年ぐらいは子どもの給食着以外、アイロンをかけた記憶がありません。アイロンをかけなくてすんだのは、以下を心がけたから。

・ハンカチはハンドタオルで代用する

・シャツ類は形状記憶でシワになりにくい素材を選ぶ

・洗濯時にしっかり生地をのばしてから干す

アイロンがけをしなくても服はシワにならず、時間をほかの家事や趣味に充てられて充実しています。

2：行き当たりばったりで献立を決めない

「今夜はなにを食べよう？」と毎日頭を悩ませていた時期もありました。けれど、行き当たりばったりで毎日献立を決めることで予算オーバーになる、結局思い浮かばない、なんてことも。

そこで、週の始めに1週間分の献立をざっくり決めるようにしました。献立があらかじめ決まっていると、買い物と調理がスムーズになり、無駄な出費も減って節約にも！

3：調味料を増やさない

以前はタレやドレッシングを買いすぎて、棚や冷蔵庫がパンパン状態に。「今あるものだけでつくれる調味料」でインターネット検索をかけると、「塩・砂糖・しょうゆ・みそ・油類」など基本の調味料で、たいていの味つけができることを知りました。

そこで、基本の調味料だけ買うようにしたら、棚は片付くし、味つけを自分好みに調整できて一石二鳥でした。

【味つけの例】

・焼き鳥のタレ…しょうゆ、砂糖、みりん

・フレンチドレッシング…塩、コショウ、オリーブオイル、酢

人によって必要な家事や譲れないポイントは、もちろん違うと思います。より自分に合った生活を送るために、みなさんはなにを“やらない”ですか？