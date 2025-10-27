日本ハムから2位指名を受けた大阪学院大のエドポロ・ケイン外野手（22）が27日、大阪府吹田市内の同大で大渕隆スカウト部長らから指名あいさつを受けた。

総合格闘家としてRIZINなどで活躍するエドポロ・キングを兄に持ち1メートル91、101キロと大型の外野手だ。栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーが直筆した「共に天下を！！」というメッセージが添えられたドラフト会議のIDを手渡され「ここから、頑張るぞという気持ちになっています」と気持ちを新たにした。

チームは今季8勝の達や、同5勝の福島ら同じ03年度世代の選手が7人在籍。エドポロら指名された大学生5人が入団すれば、同学年が12人の“一大勢力”になり「“その世代でこれからのファイターズを引っ張っていってほしい”という言葉は、頑張ろうとなりました。誰にも負けないぐらい努力して、誰にも負けない活躍をしていきたい。いろんな人に憧れられるスーパースターになっていきたい」と力を込める。

父はナイジェリア、母は韓国籍で愛情いっぱいに育てられた。自身でもなぜかは分からないが、父からは幼少期のころから「スーパーヒーロー」と呼ばれており「小さい時からずっとです。（呼び名は）すり込まれた」と笑う。同じ外野手で球界のスターである新庄監督の下でのプレーに向け「面白くて明るい人。守備のことを聞きたい」と目を輝かせた。