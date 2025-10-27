プロ野球・巨人の坂本勇人選手が今季限りで現役を引退した長野久義選手について「勝手にライバルと思ってましたし、負けたくないなって思いながらやってました」などと語りました。

坂本選手は2006年の高校生ドラフト1位指名、長野選手は2009年のドラフト1位と入団。2人は「サカチョー」コンビとして2012年から14年のリーグ連覇、12年の日本一に大きく貢献しました。

「（引退会見でも）日本一になってほしいと言ってくれてましたし、ああやって言ってくれるのは日本一のよさを知ってるから。いまの若い人にも経験してほしいなと思いますし、そのためにも僕もまだまだ頑張らないといけないなって思います」

CSでベンチ入りしましたが、打席に立つことがなかった長野選手。最後の打席を見たかったな、と語った坂本選手でしたが、柔らかな表情で、いろいろと勉強させてくれる先輩だった、と長野選手について語りました。

「同じ時代に野球ができて、僕の中では勝手にライバルと思ってましたし、後から入ってきて、『すげぇな、この人』というのは長野さんしかいない。負けたくないなって思いながら、やってましたね」