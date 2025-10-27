日本野球機構(NPB)は27日、11月に行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」を戦う侍ジャパントップチームにロッテ・西川史礁選手を追加招集することを発表しました。

西川選手がトップチーム入りとなるのは、大学時代に出場した2024年の欧州代表戦以来の2度目。選出を受けて西川選手は「素直にうれしいですし、光栄です。身が引き締まる思いです」とコメントを発表。続けて「どこでも自分のプレースタイルは変わらないと思っていますので、全力プレーでチームに貢献できればと思っています。またこの機会に色々な経験をして、色々な方とお話をさせていただき、吸収させていただき自分の知識も増やしていきたいと思っています」と意気込みを明かしました。

2日間にわたって行われる今回の韓国代表との強化試合は、井端弘和監督からも「WBCに向けた国内での最終選考」と語られており、西川選手の活躍にも期待がかかります。

▽侍ジャパンメンバー一覧

【投手】

森浦 大輔(広島)

隅田 知一郎(西武)

大勢(巨人)

種市 篤暉(ロッテ)

伊藤 大海(日本ハム)

郄橋 宏斗(中日)

曽谷 龍平(オリックス)

金丸 夢斗(中日)

及川 雅貴(阪神)

藤平 尚真(楽天)

北山 亘基(日本ハム)

平良 海馬(西武)

西口 直人(楽天)

松本 裕樹(ソフトバンク)

松山 晋也(中日)

【捕手】

若月 健矢(オリックス)

岸田 行倫(巨人)

坂本 誠志郎(阪神)

中村 悠平(ヤクルト)

【内野手】

牧 秀悟(DeNA)

牧原 大成(ソフトバンク)

村林 一輝(楽天)

岡本 和真(巨人)

小園 海斗(広島)

野村 勇(ソフトバンク)

【外野手】森下 翔太(阪神)五十幡 亮汰(日本ハム)岡林 勇希(中日)西川 史礁(ロッテ)★追加招集