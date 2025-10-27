眠るときは飼い主さんの右手が必要な猫さんに"偽物"を手渡してみたところ、想像以上にブチギレた！？文句たらたらな猫さんの様子は、TikTokにアップされると記事執筆時点で118万回再生され、「ちがーうって言ってるw」「文句がすごいw」「怒ってますねーw」といった声が寄せられました！

【動画：眠るときは『主の右手が必要な猫』→偽物を渡してみた結果…】

右手がマストな猫に"偽物"を提供

TikTokアカウント「さぶろう （@saburou214）」では、猫のさぶろうくんと飼い主さんの日常が更新されており、「中身が人間のおっさんみたい！」と人気沸騰中です！

そんなさぶろうくんは、飼い主さんの"右手"と一緒に眠るのが大好き♡まるで彼女のように大切に抱きしめながら眠るのだとか。

しかし、この日は本物の右手ではなく、"偽物の右手"をさぶろうくんに与えることに。

眠るために消灯すると、まず飼い主さんの顔の近くへ行き「ニャァ～～～（右手を寄越せ～）」と催促するさぶろうくん。そんなさぶろうくんに偽物を与えてみると……。

一瞬、「は？」と言いたげな様子で飼い主さんを見つめた後、「ちがぁーう！！」と大激怒！！飼い主さんの顔へと近づき、「こら、寝るな！」と言いたげに文句を言い始めたのだそうです。

想像以上に文句たらたら！

その後も飼い主さんが「右手ちゃんだよ」とさぶろうくんに伝えるも、さぶろうくんは「これじゃない」「騙されないぞ」「ごらぁぁぁ」と怒り心頭！！

なかなか本物の右手ちゃんを差し出してくれない飼い主さんに対し、どんどん声音が強くなっていくさぶろうくん。飼い主さんが布団に潜って就寝しようとするのを断固許しません！！

その後もさぶろうくんは「違う」「そうじゃない」「違っていってるじゃん！」と文句を言い続け、飼い主さんが本物の右手ちゃんを差し出すまで続いたのでした！

最後まで怒り続ける姿に爆笑の声

最後まで諦めずに文句を言い続け、右手ちゃんを求め続けるさぶろうくんの姿は、TikTokに投稿されると5万6000件もの高評価がつくほど話題に！

コメント欄には「ちがーうって言ってるw」「文句がすごいw」「怒ってますねーw」という声が寄せられ、実際にさぶろうくんの鳴き声が人間の話し言葉のように聞こえるというコメントもありました。

ちなみに、この後、本物の右手を得ることに成功したさぶろうくん。大好きな右手ちゃんと5分以上イチャイチャした後、満足した様子を見せていたとのことです。

そんなさぶろうくんの様子は、TikTokアカウント「さぶろう （@saburou214）」から見ることができます。ぜひこちらもチェックしてみてくださいね！

さぶろうくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「さぶろう （@saburou214）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。