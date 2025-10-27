ワールドシリーズ第2戦で完投勝利

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。抑え込まれたブルージェイズのファンが、SNS上でまさかのジョークを投稿し、日本ファンの間でバズっている。

トロントの大観衆を沈黙させた山本。3回に1点を失ったものの、4回以降は1人のランナーも許さず、105球で9回を投げ切った。打たれた安打はわずか4本。8つの三振を奪い、9回3安打1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く2試合連続の完投勝利を挙げた。

12年総額3億2500万ドル（＝約463億2500万円、契約当時）という大型契約でドジャース入りした山本。その価値に見合う投球で、野球ファン、現地メディアから喝采を浴びた。一方、やられたブルージェイズのファンはお手上げ状態。ある一人の海外ファンのユニークな投稿が日本ファンの笑いを誘っていた。

連邦捜査局（FBI）公式Xへメンションをつける形で「＠FBI Yoshinobu Yamamoto」とまさかの“通報”をしていたのだ。これが日本ファンに見つかり、「ほんまユーモアあるなぁ」「おもろすぎるwww」「FBIがドジャースファンなら問題なし」「カナダ・トロントで試合やってるのに」「さすがアメリカ センスがちげーわ笑笑」「カナダだからおそらく管轄外なのもおもろい」「現場カナダやから動けないんよなあ」などと笑いを誘っていた。

米国では、N BAの選手や監督が違法賭博に関与した疑いで逮捕者が続出。ちょうどこのタイミングでの投稿でもあり、「ゴタゴタしてるからついでに通報されてて草」「今話題のN BAのやつやんw」との反応もあった。



（THE ANSWER編集部）