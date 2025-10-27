苺を使ったスイーツが20種類以上！ウェスティンホテル東京「ストロベリーデザートブッフェ」
ウェスティンホテル東京が、”苺尽くし“の「ストロベリーデザートブッフェ」を4ヶ月にわたって開催。
光あふれる空間で、随時20種類以上の苺を使ったデザートに満たされるひとときを堪能できます☆
また、ペストリーブティックに並ぶ、苺の赤が映える季節限定ケーキ5種も注目です！
ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」ストロベリーデザートブッフェ
期間：2025年12月26日（金）〜2026年4月30日（木）※平日限定
予約・問い合わせ：インターナショナルレストラン「ザ・テラス」Tel.03-5423-7778、Web
都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」にて、バラエティ豊かな苺デザートを堪能する「ストロベリー デザートブッフェ」を開催。
2025年12月26日〜2026年4月30日までの期間、インターナショナルレストラン「ザ・テラス」に、平日限定で苺尽くしのブッフェが展開されます！
また、同期間、ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」では「ストロベリーフェア」を実施。
旬の苺をふんだんに使った、5種類のケーキが販売されます☆
ザ・テラス「ストロベリー デザートブッフェ」
ストロベリー デザートブッフェ（イメージ）
時間：15:00〜17:00（L.O. 16:30）※90分制
料金：大人 7,000円（税・サ込）、お子様 3,500円（税・サ込）
場所：インターナショナルレストラン「ザ・テラス」（1F）
インターナショナルレストラン「ザ・テラス」では、旬の苺を贅沢に使った苺尽しのデザートブッフェを開催。
苺とチョコレートのパフェ
約4か月、2か月ごとにメニューを変えながら、さまざまなデザートが提供されます！
ホワイトチョコレートクリーム 苺のディップ
繊細に重ね合わせた素材の層が美しいグラスデザートから、苺そのものの味を楽しむスープ、シンプルな焼き菓子までバラエティ豊かにラインナップ。
苺のティラミス
約20種類もの独創的な苺デザートの数々を、ペストリーシェフをはじめパティシエたちが趣向を凝らして作り上げます。
苺とマンゴーのココナツサゴ
甘酸っぱい香りとともに、ブッフェ台いっぱいに苺デザートの世界が広がる、華やかなブッフェです☆
グラスショートケーキ
ショートケーキの魅力をフレッシュな苺とともにグラスの中に閉じ込めた人気の「グラスショートケーキ」は、2025年12月〜2026年4月まで通して提供。
甘酸っぱい香りと口当たりの軽いクリームのハーモニーを堪能できます。
苺のタルト
2026年1月・2月には、さっくりとしたタルト生地にジューシーな苺を贅沢にのせた「苺のタルト」と
苺とアサイーのヨーグルトフルール
アサイーとヨーグルトクリームでさっぱり仕上げた「苺とアサイーのヨーグルトフール」が登場。
苺の甘みと酸味、ヨーグルトクリームの軽やかな風味が口の中で心地よく広がります！
ビクトリアケーキ
2026年3月・4月には、イギリス伝統菓子の「ビクトリアケーキ」が登場。
しっとりしたメレンゲ入り生地に苺のコンフィチュールと生クリームを重ねた、シンプルながら奥深い味わいのケーキです☆
苺とオレンジのタルトシブースト
また、表面を香ばしく焼き上げたメレンゲとカスタードクリームに、オレンジコンフィチュールと苺を閉じ込めた「苺とオレンジのタルトシブースト」も用意。
春らしい爽やかさと贅沢な層のハーモニーを感じられる一品です。
フレジェ
それぞれのデザートの味や素材はもちろん、見た目にもこだわりつくしたフォトジェニックなブッフェで、苺の魅力を心ゆくまで楽しめます！
パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京「ストロベリーフェア」
写真左上より時計回り：ストロベリーシュークリーム、ベイクドレアチーズケーキ 苺添え、フレジェ、アーモンドケーキフレーズ、苺のロールケーキ
期間：2025年12月26日（金）〜2026年4月30日（木）
時間：10:00〜20:00
場所：パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京（1F）
予約・問い合わせ：「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」Tel.03-5423-7665、Web
料金：
・ストロベリーシュークリーム 1,200円（税込）
・フレジエ 1,200円（税込）
・ベイクドレアチーズケーキ 苺添え 1,100円（税込）
・アーモンドケーキフレーズ 860円（税込）
・苺のロールケーキ 780円（税込）
ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」では、2025年12月から春にかけて旬を迎える苺を贅沢に使用した、華やかなケーキを店頭販売。
不動の人気を誇るシュークリームと苺を合わせた「ストロベリーシュークリーム」をはじめ、5種類のカットケーキがラインナップされます☆
「フレジェ」や「アーモンドケーキフレーズ」「ベイクドレアチーズケーキ」「苺のロールケーキ」が登場。
さまざまな素材を組み合わせながら、異なる魅力をまとう苺ケーキへと昇華させました。
「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」のショーケースに、まるで宝石のように並ぶ苺の“赤”が華やかなケーキたちは、この季節ならではの存在です！
苺を使った20種以上のスイーツを楽しめる、平日限定”苺尽くし“のデザートブッフェ。
ウェスティンホテル東京の「ストロベリーデザートブッフェ」は、2025年12月26日〜2026年4月30日の平日限定で開催です☆
