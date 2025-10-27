◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

先日、ブルワーズ国際スカウト兼ＢＣ群馬会長付き特別補佐の色川冬馬さん著「たった１人の独立リーグ野球改革」（亜紀書房）を読んで膝を打った箇所がある。ＮＰＢで何か新しい取り組みをする場合、独立リーグ（Ｌ）をテストの場にしてみたら？というものだ。

競技分野ではその通りと思ったが、目線を変えるとＮＰＢでしかできないこともある。例えば３万人規模のプロ野球の観衆の配置だ。

今年担当したＤｅＮＡでは、ＣＳ第１ステージで左翼スタンドにあるビジター応援席を左翼ウィング席に移した。横浜スタジアム３６０度を青く染め、選手を後押しすることが目的だった。シーズン終盤の巨人戦では約９５０席だったものが移動して約１１００席に。約１５０席増やすなど配慮も忘れなかった。

ところが、まさかの猛反発を食らった。球団にはクレームに等しい問い合わせが殺到。球団関係者も頭を抱えていた。ＣＳでいきなり席が変わればファンは怒るよな…とうなずけたが、試合は大歓声の中、巨人に２連勝。球団ビジネスの狙いがバチッとはまった。

このＣＳぶっつけ座席移動は、シーズンの試合結果に連動した縦型ドラマ（スマホの縦画面に合わせた動画）を作ったり、試合中にウェートトレができる観戦エリアを用意したり、指導に生成ＡＩを導入するなど、革新的な取り組みを続けるＤｅＮＡにしかできないのではとも思う。仮に来年以降、レギュラーシーズンでもウィング席を導入するなら「広島ファンがスクワット応援できるか」など検討すべき部分もあるだろう。いずれにせよ、ハマスタに観戦に来た全てのファンが楽しめる環境づくりが求められることは間違いない。（ＤｅＮＡ担当・太田 和樹）

◆太田 和樹（おおた・かずき）２０２２年入社。今年はＤｅＮＡを担当。