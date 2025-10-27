とろサーモン・久保田、自宅ローン終わる“年齢”告白「漫才で家建てたから！」
お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、25日放送のテレビ東京系『ゴッドタン』（毎週土曜 深2：10）に出演。購入した自宅の返済について明かした。
【写真】オシャレな自宅を初公開したとろサーモン・久保田かずのぶ
女性5人からのキツイ毒舌に耐えながら、“本当に嫌われている”女性を当てる企画「マジギライ1/5」に出演。アイドルでハニースパイスRe.の相羽まあやから「お前さ、本当はオンラインカジノやってたんだろ」と責められ、「なんかやってんだろ、てめえの顔はよ！」「お前さ、脱税してんだろ？」と根拠のない内容を攻められた。
久保田は「ねえよ！脱税するくらいの金は！」と大声で反論。さらに大きな声で「103歳まで家のローンがあるんだよ！」と嘆いた。
この叫びに共演者は爆笑。「103まで!?」「せつない！」など声をかけると、久保田は「みんながんばってるんだよ！」「45歳だけど返していこうって」「漫才で家建てたから！頑張ってんだ…！」と訴えた。
