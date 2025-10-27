タレントの藤本美貴が２７日、都内で行われた京王電鉄の新型通勤車両「２０００系」（来年１月３１日から運行開始）の取材会に出席した。

同社の井上晋一取締役常務執行役員は、新型車両について「やさしい、ワクワクをキーワードに開発した」と説明。同社初の大型フリースペース（通称ひだまりスペース）を５号車に設置する。１３歳長男、１０歳長女、５歳次女を育てる母でもある藤本は、「ベビーカーをたたまないといけないのか、そのまま乗っていいのか悩みがちですが、堂々と乗ってもいいくらいの広さ。車いすの方とか多種多様な方たちが安心して乗れるスペースができあがったなと思いました」と称賛した。

自家用車を所持しているが、電車に乗る機会も多いという。「子どもが電車で学校に行っているので、一緒に乗ったり、学校行事は特に電車で行ったりしますね。お出かけする時も電車が便利な場所は利用します」。電車移動の魅力に「社会勉強」を挙げた。電車と子どもの思い出も振り返り、「いろんな駅で駅の名前を言ったり、何色なんだねって言ったり。窓からいろんな景色が変わるのもうれしいみたいですね」と優しい笑顔で明かした。