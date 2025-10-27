フリーの青木源太アナウンサー（42）が27日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」で、大物司会者の記録に驚く場面があった。

ギネス記録の話題になり、青木アナが今後チャレンジ可能なものとして、3月に死去したフリーアナでタレント・みのもんたさん（享年80）、タレントのタモリが持つ記録を紹介。みのさんは2008年に「1週間で最も多くの生番組に出演する司会者」として、当時22時間15秒の記録を打ち立てたが、芸能リポーターの大村正樹氏は「とれたてっ！を毎日夜7時半までやらなくちゃいけない」と説明。青木アナは「凄いな」と感心しつつ、「みのさんは2つ帯番組を同時にやってましたもんね、朝と昼と」と補足した。

すると大村氏は「だから、おはよう朝日ですの3時間の番組をもらって、土日にラジオとテレビを最低でも5時間以上出ると、みのさんの記録を塗り替えることも可能」と進言。青木アナは「改めてみのさん凄いな」と驚いた。

さらに2014年に「同一司会者により最も多く放送された生バラエティー番組」としてタモリが記録した「笑っていいとも！」の「8001回」や、現在も記録更新中の「ミュージックステーション」での「同一司会者による生放送音楽番組の最長放送」で、2021年時点での「34年168日間」という記録に、大村氏は「もしかしてイケるのでは？」と勧めた。

自身が番組MCを務める「とれたてっ！」が40歳の時に始まった青木アナに対し、大村氏は「タモリさんは笑っていいとも！（の記録）は31年半で、37歳でスタートしてるんです」と解説。「だから青木さんの若さだったら、小倉智昭さんも70過ぎまでやってましたから、72までとれたてっ！を続ければギネスに」と伝えた。

これを受けて「健康に気をつけながら、発言、私生活に気をつけながらやれば…」と、約30年後をもくろむ青木アナに、「ハイヒール」のリンゴは「ヤル気やんか」とツッコミ。青木アナは「リンゴさんも一緒に」と誘ったが、リンゴは「私はここに遺影を立てといて」と笑っていた。