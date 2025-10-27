ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡¢¹ñ²ñ¤Î¥ä¥¸¤Ë¤¢¤¤ì¡Ä»Ò¶¡¤Ë¤â°±Æ¶Á¡ÖÂç¿Í¤¬¹ñ²ñ¤Ç¤³¤ÎÂÖÅÙ¡Ä¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê64¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë°å»Õ¡¦ÌÚ²¼Çî¾¡»á¡Ê57¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹ñ²ñ¤Î¥ä¥¸ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼»á¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤ÎºÇÃæ¡¢Í¿ÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ø´èÄ¥¤ì¡ª¡Ù¤È±þ±ç¤¬Èô¤Ö°ìÊý¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Øº£¤Þ¤Ç²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Î¶¯¤¤¥ä¥¸¡£±éÀâ¤¬»ß¤Þ¤ë¤Û¤É¤ÎÁû¤®¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ë¡ØÀÅ¤«¤ËÊ¹¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦»ä¤¿¤Á¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢Âç¿Í¤¬¹ñ²ñ¤Ç¤³¤ÎÂÖÅÙ¡Ä¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö°Ý¿·¤Î¿·¼ÂµÄ°÷¤Ï¡Ø¤³¤ó¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤òÎô²½¤µ¤»¤ë¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¡¢¸Å»Ô·û¼÷¤µ¤ó¤â¡ØSNS¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ë»þÂå¤Ë¥ä¥¸¤Ê¤ó¤ÆÆ¬°¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ù¤È¡£¤É¤Á¤é¤â¿´¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ä¥¸ÈÝÄêÇÉ¤Î°Õ¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤Ï¡¢²È·×¤ä»Ò°é¤Æ¡¢Ï·¸å¤Î°Â¿´¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÄÏÀ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡¢À¿¼Â¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£À¼¤ò¹Ó¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡ØÀ¯¼£¤Ï±ó¤¤¤â¤Î¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤â´Ø¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£