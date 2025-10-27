テレビ東京の嶺百花アナウンサー（25）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。テレ東入社から1年を経て感謝をつづった。

嶺アナは「テレビ東京に入社して、およそ1年が経ちました。早すぎます…！」と書き出し、白Tに大きな黒リュックを背負って腕を青空に掲げる“プライベートショット”を披露。

続けて「前職の証券会社からガラッと環境が変わり、発声の仕方も、原稿の読み方も、わからず入社したわたしにとっては、たくさんの方にほんとうに支えていただいた1年間でした。ありがとうございます」と感謝をつづり「2年目も、感謝を忘れず、がんばります」と、入社2年目を迎えた意気込みも記した。

この投稿に、同時期にテレビ東京へ中途入社した山本倖千恵アナから「末長くよろしくだよ〜」とコメントが寄せられた他、ファンからは「嶺さんは笑顔が素敵です」「1年おめでとうございます」「これからも頑張って」「百花さんらしく明るい笑顔で元気よく頑張ってください」など、エールが寄せられた。

嶺アナは青学大在学中にTBS「THE TIME，」で約1年半、お天気リポーターとして活躍。23年3月の大学卒業に伴い、お天気キャスターも卒業し、大手証券会社の営業職に就職した後、昨年10月1日付でテレビ東京にアナウンサーとして中途入社。今年4月からWBS「トレンドたまごneo」を担当している。