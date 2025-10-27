Netflix（ネットフリックス）は、11月に配信を開始するコンテンツを発表した。

Netflixシリーズとして、11月13日に岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める「イクサガミ」。11月27日に「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5: VOL1」などが配信される。

そのほかNetflix映画からは、11月7日に「フランケンシュタイン」、11月21日に「トレイン・ドリームズ」なども配信される。

NETFLIX シリーズ イクサガミ（11月13日独占配信） 岡田准一が文字通り「燃え」、命を賭して主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める超ド級のバトルロワイヤル。最恐の剣豪役、阿部寛の参戦も決定し、オールスターキャストによる大乱戦がはじまる。かつて最強の侍として知られた嵯峨愁二郎をはじめとした292人の侍たちが、究極の遊戯“蠱毒（こどく）“で殺し合う。原作は直木賞作家・今村翔吾の同名小説、監督は藤井道人が務める！ ストレンジャー・シングス 未知の世界 5: VOL1（11月27日独占配信） 世界中でメガヒット！ 社会現象を巻き起こすミステリー・アドベンチャー＆青春物語がついに完結！ ホーキンスの街に次々と押し寄せる‟異世界の脅威”に、愛すべき仲間たちは立ち向がう。友情と勇気でこの最後の戦いを終わらせることができるのか!? グランパは新米スパイ: シーズン2（11月20日独占配信） 実話を基にした人気スパイ・コメディがシーズン2へ！ 謎の脅迫メールを探るため、大学のキャンパスに潜入することになったチャールズだが、騒動は思いがけない方向性へ!? BEAST －私のなかの獣－（11月13日独占配信） クレア・デインズ主演のサスペンスミステリー！ 幼い息子を亡くして孤独に暮らす作家アギーの隣家を購入したのは、妻の失踪事件の容疑者とされた男だった。 デス・バイ・ライトニング（11月6日独占配信） 実話に基づく歴史ドラマ！ 無名から第20代アメリカ大統領へと上り詰めた男ジェームズ・ガーフィールドと彼を暗殺した男チャールズ・ギトーの人生が交錯する。 あなたが殺した（11月7日独占配信） チョン・ソニ、イ・ユミ共演のサスペンス！ 家庭内暴力から逃れるため、殺人計画を実行に移したウンスとヒスだが、次々と予想外の事態に巻き込まれていく。 ダイナマイト・キス（11月12日独占配信） チャン・ギヨン、アン・ウンジン共演のラブコメディ！ 冷静沈着なエリートのコン・ジヒョクは、既婚、子持ちと偽って入社したコ・ダリムと出会い、運命が揺れ始める。 セサミストリート（11月10日独占配信） 50年以上に渡って世界で視聴されてきた子ども向け教育番組がNetflixに仲間入り！ おなじみの人気キャラクターたちと新エピソードで楽しく学ぼう！ もしも太陽を見なかったなら（11月13日独占配信） 台湾発のサスペンス！ 映画撮影のためにインタビューを受けることになった凶悪な連続殺人犯の男。そこから隠された過去につながる出来事が起こり始める。 ジュラシック･ワールド/サバイバル・ミッション: シーズン4（11月20日独占配信） 人気アニメシリーズがシーズン4へ！ 白亜紀キャンプの事件から6年後、再び集まったヌブラル・シックスたちは陰謀を解き明かすため、冒険に乗り出していく。 NETFLIX 映画 フランケンシュタイン（11月7日独占配信） 古典小説の名作を、オスカー監督ギレルモ・デル・トロが新たに実写映画化！ 天才科学者ヴィクター・フランケンシュタインは、その野心から“生命”を創り出す禁断の実験に手をかける。生と死、人間としての意味、愛や理解を求めることの意味を問う壮大なドラマ。 トレイン・ドリームズ（11月21日独占配信） ジョエル・エドガートン、フェリシティ・ジョーンズ出演のヒューマンドラマ！ 20世紀初頭のアメリカで木こり兼鉄道作業員ロバートは急速な変化と対峙することになる。 メリー・リトル・エックスマス（11月12日独占配信） 注目のロマンチックコメディ！ 円満離婚したケイトは家族で最後のクリスマスを過ごそうとするが、元夫のエヴェレットが新しい恋人を連れてきてややこしい展開に！ そして恋にはシャンパンを（11月19日独占配信） 注目のラブコメディ！ 有名シャンパンブランドを買収するため、フランスを訪れた女性が恋に落ちた相手は、なんと買収先の創業者の息子だった! マンゴー（11月7日独占配信） デンマーク発のヒューマンドラマ！ ホテル支配人のレアゲは娘を連れて、スペインのマラガでマンゴー農園に新しいホテルを建てようとするが…。 クリスマスイブには強盗を（11月26日独占配信） 注目のラブコメディ！ 盗みを繰り返すソフィアは、有名デパートを狙うため修理工のニックと手を組むが、2人の関係も強盗計画も想定外の事態に!? NETFLIX アンスクリプテッド イカゲーム: ザ・チャレンジ: シーズン2（11月4日独占配信） 「イカゲーム」に着想を得たリアリティゲーム番組がシーズン2へ！ 賞金456万ドルを狙う456人のプレーヤーたちが、あらゆるスキルを駆使して究極のバトルに挑む。 NETFLIX ドキュメンタリー エディ・マーフィ（11月12日独占配信） コメディアンからハリウッドレジェンドとなったエディ・マーフィが、輝かしい軌跡を初めて振り返る豪華スター出演のドキュメンタリー。 注目の配信作品 連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME: シーズン7（11月6日見放題独占配信） アイドルたちの舞台裏に密着する人気ドキュメンタリー。今回はACEes、KEY TO LIT、B&ZAIの3グループにフォーカス！ 顔だけじゃ好きになりません（11月7日見放題独占配信） 人気コミックを宮世琉弥、間田琳加共演で実写映画化！ “推し”のSNSを運営する“中の人”になったヒロインを描く。 室井慎次 敗れざる者（11月11日見放題独占配信） 大ヒットシリーズ「踊る大捜査線」で柳葉敏郎が演じる人気キャラクター、室井慎次を主人公に描く映画2部作の前編。エンターテインメントが贈るアドベンチャー・コメディ。池から出たことがない渡り鳥カモ一家の冒険を描く。 ゴーストバスターズ／フローズン・サマー（11月2日配信） 人気シリーズ5作目。真夏のNYが氷の世界になり、スペングラー家はその元凶が史上最強ゴーストだと突き止めるが…。 リッキー・ヒル 奇跡のホームラン（11月3日配信） 実話に基づくヒューマンドラマ。変形性脊椎症を抱える野球少年リッキー・ヒルが夢を追いかける姿を描く。 コネクション（11月1日配信） チソン主演の犯罪捜査サスペンス。 目を覚ましたら薬物中毒者にされていた敏腕刑事が、事件の真相を紐解いていく。