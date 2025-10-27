【東京国際映画祭】岩田剛典、大勢の“金髪集団”率いてレッドカーペット 観客驚き
三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーで俳優としても活躍する岩田剛典が27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。岩田は眼鏡＆ブラックスーツでクールに決めた。
【写真】金髪姿がカッコいい！岩田剛典＆白鳥玉季ら
コンペティション部門に出品された『金髪』に出演する岩田は、坂下雄一郎監督、俳優の白鳥玉季、そして十数人の金髪集団とともにステージに登壇。制服姿の金髪集団を率いてレッドカーペットを歩き、観客を驚かせていた。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。きょう27日から11月5日まで開催され、上演本数は184本となる。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、コンペティション審査委員の斎藤工、オープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する吉永小百合やのんをはじめ、北川景子、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、柴咲コウ、満島ひかり、鈴木京香、川口春奈、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。
