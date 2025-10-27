丸山礼、スタッフ爆笑“ミャクミャクコスプレ”の裏側を公開「クオリティ高っ」「本物より会いたい」
タレントの丸山礼（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。「今年の王様のブランチハロウィン仮装」と題し、生放送で披露した“ミャクミャク”コスプレのオフショットを公開した。
【写真】「最初誰かと思った」顔を青く塗ったミャクミャク姿の丸山礼
丸山は「万博で大活躍したミャクミャクさせてもらいました まわりのモコモコもすんごいしっかりしてて みんなに触ってもらった！衣装さんメイクさん@brunch_tbs ありがとうございます」とつづり、25日放送のTBS系『王様のブランチ』（毎週土曜 前9：30）で披露したミャクミャク姿を投稿。
スタジオでポージングを決めた姿やメイクブラシでおでこを青く塗られている姿、さらにミャクミャク完成前の青だけの姿を披露している。
ほかにも、楽屋で「こんにちは 万博終わったね 世界中の人と会えて楽しかったね 次はトゥンクトゥンクの番だよ がんばってね」とミャクミャクの声をまねする裏側もアップ。撮影しているスタッフからは、笑い声が聞こえていた。
ミャクミャクの声まねが終わると、瞬時に切り替え「こんにちは 桜咲く」と万博のオフィシャルテーマソング・コブクロの楽曲「この地球の続きを」を歌い始め、スタッフが楽しそうに笑う生放送裏の姿を見せている。
丸山のクオリティ高いコスプレに、投稿には「レイミャクミャク可愛すぎました 本物より会いたい」「可愛くておもろいさいこお」「途中から観たから最初誰かと思った。笑笑」「さすが礼ちゃん ホントはとっても美人さんなのに、そこは芸人魂ですね」「ブランチでみて、クオリティ高って思った」などの反響が集まっていた。
