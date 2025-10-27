草刈正雄、次女・草刈麻有＆6歳孫がアップルパイを手作りする姿が話題「草刈家の遺伝子が最強」「姉妹みたいに可愛い」
俳優の草刈正雄（73）の次女で俳優の草刈麻有（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女でタレント・紅蘭（36）の娘（6）と2人で手作りスイーツを作る様子を公開した。
【動画】「可愛すぎ」アップルパイを作る草刈麻有＆草刈紅蘭の長女
「簡単だしお絵描きできるし子供も大好きだからおすすめ！」とつづり、姪と仲むつまじくアップルパイを作る姿を披露している。
頬を寄せ合う2ショットからスタートした動画で、麻有は慣れた手つきでりんごの皮をむき、優しい表情で姪にパイの伸ばし方を教えていた。
最後は、仲良くハロウィン風のデコレーションを施し、姪のうれしそうな笑顔で包まれたクッキングタイムを見せている。
この動画に紅蘭が笑顔とハートの絵文字で反応したほか、ファンからは「可愛すぎ 草刈家の遺伝子が最強」「一生見てられる」「そっくりさん」「姉妹みたいに可愛い」などのコメントが寄せられていた。
