ロバーツ監督が先発投手の“降板”について語りました。

ワールドシリーズを戦っているドジャース。2戦目までを1勝1敗とし、日本時間28日からは本拠地での3連戦に臨みます。相手先発として発表されているのはブルージェイズのマックス・シャーザー投手。前回登板では“交代拒否”のシーンでも話題となりました。

41歳のベテラン右腕・シャーザー投手は、1勝2敗で迎えたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発登板。2回にソロHRで失点も、以降は4回までわずか2安打に抑える好投を見せました。それでも5回には先頭にヒットを浴び、後続にもアウトとはなるも大きな打球を許していました。2アウトに持ち込んだところで、監督がマウンドへ。しかしシャーザー投手はこれを見た瞬間“ノー”と声を荒らげ、監督の目の前でも怒りの形相で怒鳴ります。これに監督も退散。結局シャーザー投手が続投し、後続を抑えての6回途中2失点でマウンドをあとにしました。試合後、シュナイダー監督は「彼に殺されるかと思ったよ」とこの場面を笑顔で振り返っていました。

ロバーツ監督は「たとえば山本由伸投手やブレーク・スネル投手がマウンドに立っていて、監督として『もうダメだ、降板させるべきだ』と感じたのに、彼らが『いや、まだ投げ続ける』と主張したらどうする？」と聞かれると、「ケースバイケースですね」とコメント。

続けて「投手がマウンドに残りたいと強く望む時は、彼らを信頼し、その意思を尊重します。でも私が確信している時は、投手の意見は関係ない。だから大抵の場合は決断は固まってる。99％の確率でね」と語り、ほぼ交代を実行することを明かしました。それでも「でも、たまに。たまに折れることもあるよ」とポロリと言葉を続けました。