２４年７月に斉藤大将投手とのトレードでソフトバンクから移籍した野村大樹内野手（２５）が２７日、戦力外通告を受けた。「不完全燃焼すぎる」と現役続行を希望しており、今後は調整を続けながらオファーを待つ予定だ。

この日は球団事務所での通告後にベルーナドームを訪れ、秋季練習に参加している選手やスタッフにあいさつ回りを行った。

７月３０日に兵庫県内の病院で腰部の「内視鏡下腰椎横突起形成術」を受けた野村大。４週間のリハビリ期間を終えて８月２９日の３軍戦・明大戦（カーミニーク）で実戦復帰を果たしたが、１軍昇格はならず。「復帰してから状態が上がりきらなかった。でももう（患部の状態は）完璧です。全然バットも振れる」と吉報を信じバットを振り続ける。

野村大は早実から２０１８年ドラフト３位でソフトバンクに入団。２４年７月にトレードで西武へ移籍し、同年は５７試合に出場して５本塁打をマークしたが、今季は腰の手術の影響もあり、１３試合の出場にとどまっていた。通算成績は７年間で１５３試合に出場し、３７８打数８２安打６本塁打３９打点、打率２割１分７厘。