広島からドラフト3位指名された近大・勝田成内野手（22）が27日、大阪府東大阪市の同大で新井監督、鞘師智也スカウトから指名あいさつを受けた。

1位指名の選手に監督があいさつに出向くのは例年一つの流れになっているが、3位指名の選手に監督自らあいさつに訪れるのは異例とも言える。指揮官の登場に勝田は「3位なのに来ていただいてびっくりした」と話し、「自分で覚悟を決めて頑張りたい。近い目標で言えば開幕1軍っていうところを自分の目標設定にしてやりたい」と決意を新たにした。

同大では主に二塁を任され、2年秋から計6度のベストナインに選出された。今年は春秋とも無失策だった。打撃も関西学生リーグで通算106安打を記録。2年春から6季連続で打率3割以上をマークするなど、秀でた打撃センスも魅力。新井監督は「自分が何をしないといけないか、状況判断ができる視野の広い賢い選手。チームが勝つために、自分が犠牲になってでもという献身性も素晴らしい。彼の野球に取り組む姿勢やマインドに一番ほれた。1年目からガツガツ奪いにきてもらいたい」と即戦力として期待を寄せた。