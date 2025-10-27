能登復興ブースも！金沢市の烏鶏庵本店で、人気商品がお得に買える「感謝祭」
烏骨鶏は11月8日〜9日、「烏鶏庵のお得なお客様感謝祭」を、烏鶏庵本店(石川県金沢市)で開催する。
感謝祭
同イベントでは、通常1,836円で販売している「烏骨鶏卵デニッシュパン」を1,000円で販売する。烏骨鶏かすていらや通販限定で販売している「烏骨鶏かすていら・バームクーヘン美味」などが詰まった福袋も1日数量限定で販売する。
烏鶏庵ブース
「がんばろう能登ブース」を設置し、能登焼きほか、竹細工、能登の野菜やお米(珠洲米)、奥能登と珠洲市内産にこだわったジャム、ちりめん細工などを販売する。
フラワー工房のジャム
ちりめん細工
会場では、能登の野菜や能登豚を使った豚汁とおにぎりも販売。感謝祭でしか提供しない「かすていらフレンチトースト」も2日目限定50食で販売する。
地元中学校吹奏楽部の演奏や、餅つき体験、ふるまい餅などのイベントも実施する。
時間は、烏鶏庵ブースが両日10時00分〜売り切れ次第終了。能登ブースが11月8日は10時〜16時、11月9日は10時〜15時。
感謝祭
