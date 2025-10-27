EXO、2年半ぶりの新アルバム計画＆ファンミ開催を発表も…“完全体カムバック”とはならず「6人で」

人気ボーイズグループEXO（エクソ）が2年半ぶりに新アルバムをリリースするが、メンバー全員がそろった“完全体カムバック”とはならないようだ。

【写真】EXO・カイ、“素肌ジャケット”

10月27日、所属事務所SMエンターテインメントによると、EXOは来年の第1四半期に8thフルアルバムをリリースする予定だ。2023年7月の7thフルアルバム『EXIST』以来、2年半ぶりとなる。

また、アルバムリリースに先立って12月13〜14日には、仁川（インチョン）のインスパイアアリーナでファンミーティング「EXO'verse」を開催することも発表された。

今回の新アルバム活動とファンミーティングには、SMエンターテインメント所属のスホ、チャンヨル、カイ、セフンに加え、レーベル「カンパニーSoosoo」を立ち上げたディオ（D.O.）、そしてチームを離れていた中国人メンバー・レイの6人が参加するという。

メンバーのベクヒョンが設立した事務所「INB100」に所属するベクヒョン、シウミン、チェンは今回の活動には参加しない。

（写真提供＝OSEN）左からチェン、ベクヒョン、シウミン

3人とSMエンターテインメントは、契約と精算金をめぐって対立しており、10月2日には2度目の調停が不成立となったばかり。今後、本格的な訴訟へと移行する見通しだ。

EXOは2012年4月に12人組でデビューし、『Wolf』や『Growl』で旋風的な人気を集めた。しかし2014年のクリスを機に、中国人メンバーが次々と離脱していき、2023年には韓国人メンバー8人のグループとなった。

（写真提供＝SMエンターテインメント）EXO

しかし2023年6月からベクヒョン、シウミン、チェンの3人がSMエンターテインメントと葛藤を見せ、昨年予定されていたEXOの冬のアルバムも最終的にリリースされず白紙に。そして、今回のアルバム活動にも参加しないことがわかった。

今後、EXOがどのような形でグループ活動を継続していくのか注目される。