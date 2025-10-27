吉岡里帆、キャミドレス姿のレッドカーペットが圧巻の美しさ 台湾映画に出演【第38回東京国際映画祭】
【モデルプレス＝2025/10/27】台湾映画「ダブル・ハピネス」に出演する女優の吉岡里帆が10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
【写真】吉岡里帆、キャミドレス姿でレッドカーペット登場
吉岡は、大ぶりのジュエリーチョーカーを胸元にきらめかせたキャミソールドレス姿で登場。圧巻の美しさで集まった観客の視線を集めていた。
結婚を控えた高級ホテルのシェフ。しかし離婚した彼の両親は、息子の式で同席することを拒む。複雑な状況のなか、両親に内緒で同じホテルで同時にふたつの式が始まった。
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】吉岡里帆、キャミドレス姿でレッドカーペット登場
◆吉岡里帆、レッドカーペット登場
吉岡は、大ぶりのジュエリーチョーカーを胸元にきらめかせたキャミソールドレス姿で登場。圧巻の美しさで集まった観客の視線を集めていた。
◆台湾映画「ダブル・ハピネス」
結婚を控えた高級ホテルのシェフ。しかし離婚した彼の両親は、息子の式で同席することを拒む。複雑な状況のなか、両親に内緒で同じホテルで同時にふたつの式が始まった。
◆「第38回東京国際映画祭」
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】