山下智久「親戚みたいな関係」人気俳優とのプライベート2ショットに反響「オンモードとのギャップがすごい」「大好きな2人」
【モデルプレス＝2025/10/27】俳優の山下智久が24日、自身のInstagramを更新。親交のある俳優との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】山下智久＆浅利陽介の仲良し笑顔2ショット
今回、山下は「Work and relax with a friend」とつづり、仕事中の様子を収めた写真を大量公開。その中で、親交の深い俳優・浅利陽介と並んでリラックスするプライベートショットを披露し「ちなみにコーヒー派ですか？お茶派ですか？自分はコーヒーかも」とファンへ呼びかけた。
山下と浅利は、山下が主演を務めたフジテレビ系「コード・ブルー」シリーズで共演。プライベートでも親交が深く、山下はたびたびSNSに2ショットなどを公開し、浅利との関係を「親戚みたいな関係」「ほぼ親戚」と語っている。
山下と浅利の2ショットに、ファンからは「浅利くんと会ったんだね」「相変わらず仲良しで嬉しい」「素敵な関係性」「会うとリラックスできるのかな？」「大好きな2人」「癒される」「オンモードとのギャップがすごい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山下智久＆浅利陽介の仲良し笑顔2ショット
◆山下智久、親交の深い俳優との2ショット
今回、山下は「Work and relax with a friend」とつづり、仕事中の様子を収めた写真を大量公開。その中で、親交の深い俳優・浅利陽介と並んでリラックスするプライベートショットを披露し「ちなみにコーヒー派ですか？お茶派ですか？自分はコーヒーかも」とファンへ呼びかけた。
◆山下智久＆浅利陽介の2ショットに反響
山下と浅利の2ショットに、ファンからは「浅利くんと会ったんだね」「相変わらず仲良しで嬉しい」「素敵な関係性」「会うとリラックスできるのかな？」「大好きな2人」「癒される」「オンモードとのギャップがすごい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】