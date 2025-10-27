元乃木坂46若月佑美「ヴァンパイア貴族」姿で美脚披露「麗しい」「ビジュ最強」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】元乃木坂46で女優の若月佑美が10月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚がチラリと見えるハロウィンの仮装姿を公開した。
【写真】31歳元乃木坂メン「麗しいお姿」美脚スラリコスプレ姿
同日、ファンクラブ会員限定イベント「未開発区域リアルミーティングvol．1」を開催した若月。「ハロウィン直前ということで仮装してみました ヴァンパイア貴族です」とミニボトムにニーハイブーツを合わせた美しい脚がのぞく仮装ショットを披露。また「1部と2部で衣装チェンジメイクチェンジ」とつづり、前髪をセンターパートで分けたヘアスタイルに黒のマントを着用した衣装姿も投稿していた。
この投稿には「かっこよすぎ」「見惚れる」「麗しいお姿」「ビジュ最強」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
