新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、レッドカーペットでもセーラー服貫く 燕尾服にアレンジ【第38回東京国際映画祭】
【モデルプレス＝2025/10/27】アニメーション映画「迷宮のしおり」（1月1日公開）に声優として出演する新しい学校のリーダーズのSUZUKAが10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
【写真】新しい学校のリーダーズメンバー、映画祭でもセーラー服
◆新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、レッドカーペット登場
アーティスト活動ではセーラー服がトレードマークとなっているSUZUKAは、レッドカーペットでもセーラーの要素を残した燕尾服にハイヒールのブーツを合わせて登場。共演する齋藤潤らとともにファンサービスに応じた。
◆アニメーション映画「迷宮のしおり」
「マクロス」「アクエリオン」シリーズなどで知られる河森正治初のオリジナル長編アニメーション。「歌」「SF」「三角関係」という河森作品の三種の神器に、スマートフォンを組み合わせた異世界脱出劇を、ホラーかつエモーショナルに誰もが共感できる青春賛歌として描き出し、新たなフィールドへと挑む。
◆「第38回東京国際映画祭」
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
