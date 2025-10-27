鈴木奈々、美脚透ける黒タイツ×ミニスカコーデ公開「上品で可愛い」「秋っぽくて素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】タレントの鈴木奈々が10月27日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿の秋のコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳元ギャルモデル「タイツで美脚が際立つ」ミニスカ姿
鈴木は「昨日のコーデです」「珍しく短めのスカートを履きました！」とつづり、セットアップのジャケットとスカート、インナーにピンクのニット、黒いタイツを合わせたスタイリッシュな秋コーデを披露。「生足は無理だからタイツを履きました」「タイツ履けばスカートも履ける事に昨日気づきました！」と書き込んで、スラリとした美しい脚を際立たせている。
この投稿には「タイツで美脚が際立つ」「上品で可愛い」「秋っぽくて素敵」「似合いすぎ」「おしゃれの参考になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
