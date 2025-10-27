31日(金)のハロウィンは関東で雨や風が強まり、日中もヒンヤリ。仮装を楽しむ際は防寒対策と雨具を準備して。向こう一週間は気温差にも注意が必要。31日(金)までは昼間も寒いが、11月1日(土)と2日(日)は気温上昇。内陸で夏日に迫る所も。

ハロウィンは低気圧の影響で雨 昼間も寒い

ハロウィンは雨と寒さ対策が必要です。

31日(金)は前線を伴った低気圧が本州の南岸を東よりに進みます。南から暖かく湿った空気が流れ込み、関東地方は各地で雨が降るでしょう。本降りの雨になる所もありそうです。また、上空からは寒気が流れ込み、気温も下がるでしょう。最高気温は18℃前後の所が多く、11月中旬並みの所もありそうです。昼間も気温が上がりにくく、冷たい雨が降るため、体感温度はさらに低く感じられるでしょう。ハロウィンで仮装をしてお出かけする予定がある方は、カイロやインナー、暖かい飲み物などで、体の中から暖かくして、仮装に合わせたコートを用意すると良さそうです。また、カッパや傘などをお持ちください。





11月1日(土)は低気圧が北日本を北東に進むでしょう。関東地方は午前を中心に雨や風が強まり、大雨となる恐れもあります。午後は天気が回復しますが、レジャーの予定がある方は、最新の気象情報を確認するようにしてください。

11月最初の3連休は土日に気温上昇 文化の日は絶好の行楽日和

向こう一週間は気温差にも注意が必要です。29日(水)から31日(金)までは最高気温が20℃に届かない所が多く、昼間もヒンヤリとするでしょう。最低気温は10℃くらいで、朝晩はコートが必要になりそうです。ただ、11月1日(土)と2日(日)は10月上旬並みの暖かさに。昼間は東京都八王子市などの内陸で、夏日(最高気温が25℃以上)に迫る暑さになるでしょう。また、最低気温も15℃くらいと、朝晩の寒さも緩みそうです。ただ、3日(月・文化の日)は再び気温が下がって、最高気温、最低気温ともに平年並みになるでしょう。日ごとの気温差で体調を崩さないよう、部屋の温度や服装にお気をつけてお過ごしください。

気温と服装の目安

一般的に気温が25℃以上の日は半袖で過ごせますが、25℃に届かないと長袖が必要に。20℃を下回るとカーディガンなどの羽織るもので重ね着をすると過ごしやすくなります。また、15℃を下回るとセーターやジャケット、10℃くらいになると薄手のコートが活躍します。足元もタイツや厚手の靴下で、暖かくすると良いでしょう。10℃に届かない時は冬物のコートを着て、寒さ対策をなさってください。5℃未満になると、万全な防寒対策が必要です。ダウンコートだけでなく、マフラーや手袋などを使用し、体調を崩さないよう心がけましょう。



人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安ですが、服装選びの参考になさってください。