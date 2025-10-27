木梨憲武、生放送中に“大物”タレント招き SNS驚き「乱入させてる！」「ギャラは？」「一気に平成バラエティ色に」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が、26日放送のフジテレビ系競馬番組『みんなのKEIBA』（毎週日曜 後3：00）にゲストで生出演。“大物タレント”を招き、視聴者を驚かせた。
【写真】楽しそう！木梨＆成美夫妻と水谷＆蘭夫妻との豪華すぎる4S
冒頭で木梨は、東京競馬場のスタジオではなく第1コーナーの近辺から大声で登場。「ホントは京都行きたかったんだけど」「この競馬場に40年以上、通ってるよ」と自己紹介。番組が「G1にふさわしいスペシャルゲスト」として木梨を説明し、MCのDAIGOは「スタジオに来てくださいよ〜」などと呼びかけた。
その後番組は、京都・京都競馬場で行われた菊花賞（G1）での10レースを放送。CMが明けると、木梨がスタジオに到着していた。
「筋金入りの競馬ファン」「芸能界屈指の競馬マニア」である木梨は「全国の競馬ファンのみなさん、おじゃましますどうも」などとあいさつ。番組では木梨が、JRAのキャンペーンソングを担当していることも紹介された。
番組開から20分ほど過ぎてCMが明けると、スタジオの木梨の隣に、タレントの所ジョージ（70）が座っており、「楽しいねぇ」「今日の遠足、テレビ付き」とノリノリ。「ノリが行くところ、ついて行くから俺」と満喫していた。
木梨は所とのいきさつについて「菊花賞あるけど競馬場行かない？って言ったら『いいねぇ』って来てくれた」と説明。所は「この時間はほら、テレビ出てないから。裏がないから」と“裏かぶり”に注意しつつ、「今フリータイムだから」と話した。
この内容にSNSでは「うわ！所ジョージも来てる！この二人が来るなんてすごいな」「面白かったわ」「木梨憲武さん、いきなり所ジョージさん乱入させてる！！こういう自由はみてて楽しいね」「もう番組側も『もう好きにして…』って感じだったんだろうなｗｗｗ」「ノリさんと所ジョージがやりたい放題でめちゃ面白かったw」「ギャラは？」「豪華すぎてすごい」「最高すぎやん！」「一気に平成バラエティ色に」などの声が寄せられた。
