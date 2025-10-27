ＢＴＳのＲＭ（３１）が２９日、韓国・慶州（キョンジュ）で開かれるＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）の関連イベント・ＣＥＯサミットで基調演説を行うと２７日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。同イベントにＫ-ＰＯＰ歌手が参加するのは、ＲＭが初めてだという。

記事によるとＲＭは、ＡＰＥＣ ＣＥＯサミットの２日目となる２９日の午後３時５分から１５分の１０分間、文化セッションの一つとして「ＡＰＥＣ地域の文化創造産業と、Ｋ-カルチャーのソフトパワー」をテーマに発表をする予定だと伝えた。

具体的な演説内容は明かされていないが、Ｋ-カルチャーが世界で愛される中、ＲＭはＫ-ＰＯＰ旋風の代表グループ・ＢＴＳのリーダーとしての経験を活かし、Ｋ-カルチャーの地位向上や重要性などを説明するのではとみられているという。

ＢＴＳの所属事務所・ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣの母体企業であるＨＹＢＥは、ＡＰＥＣ ＣＥＯサミットのスポンサーに唯一のエンターテインメント会社として、また中でも最も格の高い、“ダイヤモンドスポンサー”として参加している。