¡Ú ¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦¥Î¥Ã¥Á ¡Û ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¡¡¥Ï¡¼¥ì¡¼¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÀèÆü¹ØÆþ¤Î°¦¼Ö¤Ç½ÐÆ°
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤Î¥Î¥Ã¥Á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
ÀèÆü¹ØÆþ¤·¤¿¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥Ï¡¼¥ì¡¼¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°❤¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÈè¤ì¤¿¤±¤É¡¡³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡½é¤á¤Æ¤Î¡¡¥Ï¡¼¥ì¡¼¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡°ÂÁ´±¿Å¾¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥Ã¥Á¤µ¤ó¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌë¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢À¨¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼£÷¡×¡¦¡Ö¤¤¤¤´é(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±£°·î£µÆü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¥Î¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ç¥«¥¤¥Ð¥¤¥¯¡×¡Ö¼ÖÂÎ½ÅÎÌ440Ô¡¡ÇÓµ¤ÎÌ1450cc¡¡Âç·¿ÆóÎØ¡×¡Ö¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥È¥½¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢°¦¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ö¸¡¤â¹ç³Ê¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥«¥¹¥¿¥à¡¡¤³¤ì¤«¤éÃíÌÜ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤¹¡×¡Ö°ÂÁ´±¿Å¾¡¡°ÂÁ´Âè°ì¡¡NO¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¡Æ°²è»£±Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤³¤¦¡¡¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
