ミラー ハリスから贈る、心と香りを包むホリデーコフレ「ラップド イン セント」登場

この冬、ミラー ハリスが届けるのは、香りを贈る喜びをアートのように表現したホリデーコフレ「ラップド イン セント」コレクション。ラグジュアリーな香りとクラフトマンシップ、そして洗練されたラッピングが融合した特別なラインナップです。心に残る香りを大切な人へ、または自分へのご褒美に♡ 贈る行為そのものを美しく演出する、ミラー ハリスならではの限定コレクションをご紹介します。

ミラー ハリス「ラップド イン セント」コフレが登場

香り、クラフト、アートの三位一体をテーマに誕生したホリデー限定コレクション「ラップド イン セント」。

立体的なラッピングやリボンをイメージしたデザインが、まるで美術品のような存在感を放ちます。

今年のコフレは、贈る瞬間の感動までデザインされたような特別な仕上がり。香りが織りなすストーリーを、心を込めて贈る時間を通じて体感できます。

MEDIHEALがキム・ジェジュンを新ミューズに就任♡世界に届ける新しいスキンケア体験

人気の香りを詰め込んだ限定トリオコレクション

「ミラー ハリス ティー トニック トリオ コレクション」



価格：31,570円（税込）

「ミラー ハリス スケルツォ トリオ コレクション」

価格：34,650円（税込）

ミラー ハリスの定番人気フレグランスが、それぞれの個性を引き立てるホリデー仕様で登場します。

それぞれ、ぬくもりあるティートニックや、華やかなスケルツォの香りが、冬の記憶を鮮やかに彩ります♪

内容：オーデパルファム30mL／エクストレ ドゥ パルファム30mL／ヘア＆ボディミスト30mL

発売日：2025年11月1日（土）／数量限定

贈り物にぴったり♡ ベストセラー コレクションも登場

価格：19,030円（税込）



多くのファンに愛される香りを一度に楽しめる「ミラー ハリス ベストセラー コレクション」も発売。

持ち運びにも便利なミニサイズで、シーンに合わせて香りを変える楽しみも♡ 自分用にもギフトにもぴったりのラインナップです。

内容：イドラ フィグ、ラフューイ、スケルツォ、ティー トニック、ポー サンタル（各7.5mL）

発売日：2025年11月1日（土）／数量限定

香りを贈るという贅沢をこの冬に

ミラー ハリスの「ラップド イン セント」コレクションは、香りとデザインの美しさを通して、“贈る”という行為を新たなアートへと昇華させた逸品。

ティートニックの清涼感、スケルツォの華やかさ、そしてブランドの象徴的な香りたちが、心まで温かく包み込みます。特別な季節に、香りで想いを届けてみませんか？