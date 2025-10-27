「撫でていたら触れた所を拭き拭きされてしまいました。

反抗期の子を持った親の気持ち…」



【写真】「キッ！」まるで「反抗期」のようなお顔です

そんなひと言とともに、右前足を目の上にあててこちらを見すえるワンちゃんの様子がまるで「反抗期の子」のようだと「X」で話題になりました。しかしなんとも可愛すぎる「悪い顔」ですね…！



愛犬の写真を投稿したのは「ミサイル」（@msl_pome_pome）さん（以下、飼い主さん）で、ミサイルちゃんは来月5歳になるポメラニアンの女の子です。



「きったね！！さわるなワン！！笑」

「触んなよ！髪型乱れたじゃん！！ って表情」

などといかにも「反抗期の子」がくちにしそうなセリフやその心情をコメントする人や



「この、『イヤッ！』って表情かわいい…前足をあげて拒絶してる感じも含めてかわいい…嫌がられたくないけど、かまいたくなる…」

などとチャーミングな表情を称える声も届いています。



飼い主さんに撮影時のことをお聞きしました。



実は…「頭が痒かった」

記事執筆時点で「2.9万件」も「いいね」がついたこの写真について、「多くの方からコメント等いただいておりますが、家族からすればよくある凶悪顔なので反応に驚きです」という飼い主さん。



この時はなぜ、ミサイルちゃんは「触られたところ」を「拭き拭き」してしまったのでしょう？とたずねると「頭のあたりを撫でていたのですがむず痒かったのでしょうか。猛烈に頭を掻き始めたのでなんだか反抗期みたいだな、と感じた次第です」と教えてくれました。なるほど、あのお顔は「痒いっ」という気持ちを反映していたのですね。



「撫でられるのが好き」

なお、この後はどうなったかについては「実際は撫でられる事が好きなので本当に反抗期と言う訳ではなく、この後もせがまれて眠るまで撫でていました」（飼い主さん）とのことで、ミサイルちゃん、いっぱい撫でてもらえて良かったですね。



（まいどなニュース特約・山本 明）