¥¨¥¢¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó-Ê¡½£-ÅìµþÊØ¤ò¿·µ¬½¢¹Ò
¥¨¥¢¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ï10·î26Æü¡¢¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó-Ê¡½£-ÅìµþÊØ¤ò½¢¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñÆîÉô¤Ë¤¢¤ëÊ¡·ú¾Ê½é¤ÎÂè5¹Ò¶õ¸¢Î¹µÒÍ¢Á÷¹ÒÏ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì¹ÒÏ©¤Ç»°¹ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤³¤Î¹ÒÏ©¤Ï¡¢ÃÏ°èÅª¤ÊÊñ³çÅª·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡ÊRCEP¡Ë¤ÎÁê¸ßÀÜÂ³¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¶õ¤Î²Í¤±¶¶¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¤«¤éÊ¡½£Ä¹³Ú¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¡¢¶õ¹Á¤Ç¹Ò¶õ³¦ºÇ¹âµ·Îé¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¥ë¡¼¥È¡×¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¹µÒ149¿Í¤¬Åë¾è¤·¡¢Ê¡½£¤«¤éÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó-Ê¡½£-ÅìµþÊØ¤¬Àµ¼°¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè5¹Ò¶õ¸¢¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂè»°¹ñÍ¢Á÷¸¢¡Ê°Ê±ó¸¢¡Ë¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¹ñºÝÀþ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âè»°¹ñ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÎ¹µÒ¤È²ßÊª¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¸¢Íø¤ò»Ø¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÂÐ³°³«Êü¥ì¥Ù¥ë¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤òÂ¬¤ë½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó-Ê¡½£-ÅìµþÊØ¤Ï½¢¹Ò¸å¡¢½µ3ÊØ±¿¹Ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¡½£ÀÇ´Ø¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¡½£Ä¹³Ú¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë28ËÜ¤Î½ÐÆþ¹ñÎ¹µÒ²ßÊªÍ¢Á÷Ï©Àþ¤ò³«Àß¤·¡¢18¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡½£¤È¼þÊÕÃÏ°è¤ÎÎ¹µÒ°ÜÆ°¤ÈÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤Î³¤³°¿Ê½Ð¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë