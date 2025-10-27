北海道の市で「老後に住みたいと思う」市ランキング！ 2位は「函館市」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国の10〜60代の男女250人を対象に、「老後に住みたい市」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、北海道の市で「老後に住みたいと思う」市ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：函館市／62票北海道の南端部に位置する函館市は、道内では比較的温暖な気候で積雪量も少なく、函館山からの夜景や五稜郭、トラピスチヌ修道院などの名所が集積する人気観光地としても知られています。
回答者からは、「都会なイメージなので」（20代女性／岩手県）、「暖かくて交通の便も良いから」（30代女性／北海道）、「温暖で人口もいる」（50代男性／北海道）、「ゆっくりできそう」（20代女性／青森県）などの声がありました。
1位：札幌市／127票道庁所在地で北海道の政治、経済、文化の中心を担う札幌市。全国の政令指定都市の中で、札幌市は4番目の人口を誇り（2025年7月時点、東京23区を除く）、デパートなどの商業施設や飲食店が集積する札幌駅や大通公園、繁華街・すすきのにかけてのエリアは観光客を含めて多くの人でにぎわいます。
冬でも降雪の影響を受けにくい地下鉄が発達し、市電（路面電車）なども利用できるため交通利便性が高く、都市機能が充実。一方で、郊外に限らず市街地でも、大通公園や中島公園など四季折々の自然が楽しめるスポットが点在しています。
回答者からは、「都市機能と豊かな自然が高水準で両立し、医療機関も充実していて安心できる環境だから」（30代女性／北海道）、「交通の便が良いし、繁華街も大きくて買い物が便利で、気候も北海道内では比較的温暖だから」（50代女性／北海道）、「街がコンパクトにまとまっていて病院もスーパーも行きやすいところにあり、地下鉄も走っていて便利だから」（50代女性／北海道）、「札幌は利便性が高く、友人もいるので住みたい」（30代女性／北海道）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)