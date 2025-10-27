スヌーピーミュージアムは11月1日〜12月25日、館内がクリスマス装飾で彩られる季節限定イベント「ハッピー・クリスマス」を開催する。

ハッピー・クリスマス

今回は、"スヌーピーだらけのクリスマス!"をテーマに、高さ約3mのスヌーピーだらけのツリー、ウッドストックだらけにデコレーションされたツリーなど計4本のクリスマスツリーが登場する。

さらに、約500体のスヌーピーに囲まれて写真撮影ができる「スヌーピー・ぬいぐるみウォール」を設置するほか、ミュージアム横にある「スヌーピー・ウィンドウ」もクリスマス仕様となる。

限定企画として、サンタクロースの衣装をまとったスヌーピーのグリーティングの開催も予定している。

ミュージアムショップ「BROWN'S STORE(ブラウンズストア)」では、「ハッピー・クリスマス」限定のグッズを販売し、隣接の「PEANUTS Cafe」でもイベントに連動した新メニューが楽しめる。

グッズ一例

入館者全員には、限定ステッカーをプレゼント。4種類からのランダム配布となる。

配布ステッカー