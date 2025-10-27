スヌーピーミュージアムで「ハッピー・クリスマス」開催、11月スタート
スヌーピーミュージアムは11月1日〜12月25日、館内がクリスマス装飾で彩られる季節限定イベント「ハッピー・クリスマス」を開催する。
ハッピー・クリスマス
今回は、"スヌーピーだらけのクリスマス!"をテーマに、高さ約3mのスヌーピーだらけのツリー、ウッドストックだらけにデコレーションされたツリーなど計4本のクリスマスツリーが登場する。
さらに、約500体のスヌーピーに囲まれて写真撮影ができる「スヌーピー・ぬいぐるみウォール」を設置するほか、ミュージアム横にある「スヌーピー・ウィンドウ」もクリスマス仕様となる。
限定企画として、サンタクロースの衣装をまとったスヌーピーのグリーティングの開催も予定している。
ミュージアムショップ「BROWN'S STORE(ブラウンズストア)」では、「ハッピー・クリスマス」限定のグッズを販売し、隣接の「PEANUTS Cafe」でもイベントに連動した新メニューが楽しめる。
グッズ一例
入館者全員には、限定ステッカーをプレゼント。4種類からのランダム配布となる。
配布ステッカー
